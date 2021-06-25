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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3303330433053306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:19

  ramzes4 написав:Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.

надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.

так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше верхняя граница интерчендж - 0,3%
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 26 чер, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:28

  cohan написав:
  Gln_Vlrn написав:Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель. :)


я же написал про 8000, ПУМБ даже 500ками не сильно спешит больше давать, хотя может уже что-то поменялось, тут вариабельно - а вот 20 транзакций штука сильно железная и не поднимаемая, спасает только несколько карт к счету, хоть и нужно редко

ограничение по 8 тыс связано только с 40 купюрами за раз. будут 500 - сможет выдавать 20 000 грн. будут 1000 - 40 000 грн за раз.

20 транзакций в день - это ограничение ПУМБ? не слышал, не сталкивался.

ПУМБ еще не ставит 200купюрные аппараты? Альфа, когда пошла к физикам, понаставила.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:30

Re: ПУМБ

где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн

в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:38

  Shaman написав:для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%

Минимальный, максимальный, в каких-то отдельных категориях (или мерчантах), по каким-то отдельным видам карт или у всех?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%

Минимальный, максимальный, в каких-то отдельных категориях (или мерчантах), по каким-то отдельным видам карт или у всех?

у них две ставки - 0,3 и 0,2%. 0,3% - макс.
если правильно понял:
credit - 0,3%
debit - 0,2%

это после законодательного ограничения, принятого в ЕС
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:44

  Shaman написав:где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн

в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.


я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:04

  cohan написав:
  Shaman написав:где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн

в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.


я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим

а где банкоматы Рада и Аккорд? :D
и банки такие-то с трудом помню...

Приват наше все :) еще рядом есть - Альфа, Укрсиб, Пивденный, и все... есть еще какая-то пузатая мелочь, я их и не помню. ПУМБ, Аваль уже дальше...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:49

  Shaman написав:
  cohan написав:
  Shaman написав:где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн

в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.


я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим

а где банкоматы Рада и Аккорд? :D
и банки такие-то с трудом помню...

Приват наше все :) еще рядом есть - Альфа, Укрсиб, Пивденный, и все... есть еще какая-то пузатая мелочь, я их и не помню. ПУМБ, Аваль уже дальше...


у меня получилось банков 12 банкоматов, но надо потщательне провверить, в большинестве работает правило - 1000 мс 2000 виза до трех раз, но есить исключения - Ощадл по Альфе дает по 4 тыщ, а по другим по 2 до трех раз и т.п.

не в Киеве, конечно, посложнее, но УкрСиб обычно универсальный, и те же 1-2 и три раза
cohan
 
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