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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:19
ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.
так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше верхняя граница интерчендж - 0,3%
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 26 чер, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:28
cohan написав: Gln_Vlrn написав:
Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель.
я же написал про 8000, ПУМБ даже 500ками не сильно спешит больше давать, хотя может уже что-то поменялось, тут вариабельно - а вот 20 транзакций штука сильно железная и не поднимаемая, спасает только несколько карт к счету, хоть и нужно редко
ограничение по 8 тыс связано только с 40 купюрами за раз. будут 500 - сможет выдавать 20 000 грн. будут 1000 - 40 000 грн за раз.
20 транзакций в день - это ограничение ПУМБ? не слышал, не сталкивался.
ПУМБ еще не ставит 200купюрные аппараты? Альфа, когда пошла к физикам, понаставила.
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:30
где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн
в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:38
Shaman написав:
для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%
Минимальный, максимальный, в каких-то отдельных категориях (или мерчантах), по каким-то отдельным видам карт или у всех
?
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02
Вкладчик1234 написав: Shaman написав:
для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%
Минимальный, максимальный, в каких-то отдельных категориях (или мерчантах), по каким-то отдельным видам карт или у всех
?
у них две ставки - 0,3 и 0,2%. 0,3% - макс.
если правильно понял:
credit - 0,3%
debit - 0,2%
это после законодательного ограничения, принятого в ЕС
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:44
Shaman написав:
где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн
в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим
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cohan
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:04
cohan написав: Shaman написав:
где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн
в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим
а где банкоматы Рада и Аккорд?
и банки такие-то с трудом помню...
Приват наше все
еще рядом есть - Альфа, Укрсиб, Пивденный, и все... есть еще какая-то пузатая мелочь, я их и не помню. ПУМБ, Аваль уже дальше...
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Shaman
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Додано: Суб 26 чер, 2021 18:49
Shaman написав: cohan написав: Shaman написав:
где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн
в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
я для себя делал таблицы, в целом большие друг друга не любят, а так Рада и Аккорд дают по 5-8 по чужим
а где банкоматы Рада и Аккорд?
и банки такие-то с трудом помню...
Приват наше все
еще рядом есть - Альфа, Укрсиб, Пивденный, и все... есть еще какая-то пузатая мелочь, я их и не помню. ПУМБ, Аваль уже дальше...
у меня получилось банков 12 банкоматов, но надо потщательне провверить, в большинестве работает правило - 1000 мс 2000 виза до трех раз, но есить исключения - Ощадл по Альфе дает по 4 тыщ, а по другим по 2 до трех раз и т.п.
не в Киеве, конечно, посложнее, но УкрСиб обычно универсальный, и те же 1-2 и три раза
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cohan
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