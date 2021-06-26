RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3304330533063307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28

  maxprofit написав:Я щось не в темі наразі, бо неофіт в кредитках пумби - це кешбек за якими картами?


кредитка/дебетка
S i m
 
Повідомлень: 16
З нами з: 31.01.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35

Re: ПУМБ

Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
Ferlakur
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:02

  Ferlakur написав:Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...

Этой болезни пумбы минимум 5 лет. Пишите на горячку - сделают сторно. Некоторым сторнировали и без обращения. В принципе сумма у вас смешная. Можете просто понаблюдать. Авось вернется. Ну а если будет покрупнее - тогда уже писать
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6467
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:12

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Некоторым сторнировали и без обращения.

та регулярно така фигня, когда активно пользовался, но всегда возврат был автоматом.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6366
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3304330533063307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33064)
27.06.2021 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.