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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28
maxprofit написав:
Я щось не в темі наразі, бо неофіт в кредитках пумби - це кешбек за якими картами?
кредитка/дебетка
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S i m
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35
Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
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Ferlakur
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:02
Ferlakur написав:
Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
Этой болезни пумбы минимум 5 лет. Пишите на горячку - сделают сторно. Некоторым сторнировали и без обращения. В принципе сумма у вас смешная. Можете просто понаблюдать. Авось вернется. Ну а если будет покрупнее - тогда уже писать
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Flamingo
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40
Shaman написав:
надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.
так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше верхняя граница интерчендж - 0,3%
в Польше не только 0,3% макс, там и максимальная сумма ограничена.
что бы когда оплачивают с карты крупные суммы то не было бешенных сумм за интерчендж.
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mephala
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