кредитка/дебетка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35
Re: ПУМБ
Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:02
Этой болезни пумбы минимум 5 лет. Пишите на горячку - сделают сторно. Некоторым сторнировали и без обращения. В принципе сумма у вас смешная. Можете просто понаблюдать. Авось вернется. Ну а если будет покрупнее - тогда уже писать
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40
в Польше не только 0,3% макс, там и максимальная сумма ограничена.
что бы когда оплачивают с карты крупные суммы то не было бешенных сумм за интерчендж.
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:24
Re: ПУМБ
Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июня и в начале июля их снова можно задействовать? Чтоб было без комиса: какого числа и до какого времени нужно погасить задолженность?
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