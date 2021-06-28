кредитка/дебетка
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Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35
Re: ПУМБ
Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:02
Этой болезни пумбы минимум 5 лет. Пишите на горячку - сделают сторно. Некоторым сторнировали и без обращения. В принципе сумма у вас смешная. Можете просто понаблюдать. Авось вернется. Ну а если будет покрупнее - тогда уже писать
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40
в Польше не только 0,3% макс, там и максимальная сумма ограничена.
что бы когда оплачивают с карты крупные суммы то не было бешенных сумм за интерчендж.
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:24
Re: ПУМБ
Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июня и в начале июля их снова можно задействовать? Чтоб было без комиса: какого числа и до какого времени нужно погасить задолженность?
Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38
Re: ПУМБ
Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июЛя.
А вообще можно погаситься в любой день июля, потянув с другой карты и вывести через 5 минут (не теряя процентов в другом месте), задолженность погасится визуально для вас на следующее утро.
А вообще смотрите в приложении, там все корректно должно отображаться.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:04
Я свою кредитку тоже в конце мая вывел в 0, потом перекинул в начале июня все на другую карту, знаю что погасить надо до 30 июля, только что зашел в приложение думал проверю как там отображается льготный период, но ничего такого не обнаружил) Вижу только : "Обязательный платеж внесен", "Платеж льготного периода внесен" и "Сумма до полного погашения ХХХХ", а вот надписи что льготный период действует до 30 июля нет. Или такая надпись появится в начале июля? И какой срок действует льготный период в этой акции до 30.08. или 30.09. ?
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:11
vladimir_smirnov_61
Если отображается, что платеж внесен, значит в этом месяце ничего вносить не нужно. В июле вы увидите надпись, сколько нужно погасить до 30 июля.
Длительность льготного периода от акций не зависит - до 62 дней.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:18
Я имею ввиду акцию "невиданной щедрости", снятие наличных кредитных и перевод кредитных на карту другого банка, которая без комиссии и попадает в льготный период, т.е. можно ли еще будет перекинуть кредитные средства в начале августа и попасть в льготный период до 30 сентября?
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31
vladimir_smirnov_61
Акция действует с 01.06.2021 по 30.08.2021. В августе еще можно будет снять и вернуть до 30 сентября.
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