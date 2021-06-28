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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3304330533063307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28

  maxprofit написав:Я щось не в темі наразі, бо неофіт в кредитках пумби - це кешбек за якими картами?


кредитка/дебетка
S i m
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:35

Re: ПУМБ

Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:02

  Ferlakur написав:Сегодня по Всекарте пришла смска "Погашення заборгованості за відсотками за користування овердрафтом по картковому рахунку", сняло 7 копеек, время операции написано вчера, 23:43.
По Всекарте такого ведь не должно быть в принципе? Да и операций таких, чтоб списание прошло раньше, чем зачисление, не было...

Этой болезни пумбы минимум 5 лет. Пишите на горячку - сделают сторно. Некоторым сторнировали и без обращения. В принципе сумма у вас смешная. Можете просто понаблюдать. Авось вернется. Ну а если будет покрупнее - тогда уже писать
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:40

  Shaman написав:надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.

так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше верхняя граница интерчендж - 0,3%


в Польше не только 0,3% макс, там и максимальная сумма ограничена.
что бы когда оплачивают с карты крупные суммы то не было бешенных сумм за интерчендж.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:24

Re: ПУМБ

Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июня и в начале июля их снова можно задействовать? Чтоб было без комиса: какого числа и до какого времени нужно погасить задолженность?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38

Re: ПУМБ

  Golf_streem написав:Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июня и в начале июля их снова можно задействовать? Чтоб было без комиса: какого числа и до какого времени нужно погасить задолженность?

Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июЛя.
А вообще можно погаситься в любой день июля, потянув с другой карты и вывести через 5 минут (не теряя процентов в другом месте), задолженность погасится визуально для вас на следующее утро.

А вообще смотрите в приложении, там все корректно должно отображаться.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:04

  malinin007 написав:
  Golf_streem написав:Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июня и в начале июля их снова можно задействовать? Чтоб было без комиса: какого числа и до какого времени нужно погасить задолженность?

Средства кредитки, выведенные в начале июня, нужно вернуть до 30 июЛя.
А вообще можно погаситься в любой день июля, потянув с другой карты и вывести через 5 минут (не теряя процентов в другом месте), задолженность погасится визуально для вас на следующее утро.

А вообще смотрите в приложении, там все корректно должно отображаться.

Я свою кредитку тоже в конце мая вывел в 0, потом перекинул в начале июня все на другую карту, знаю что погасить надо до 30 июля, только что зашел в приложение думал проверю как там отображается льготный период, но ничего такого не обнаружил) Вижу только : "Обязательный платеж внесен", "Платеж льготного периода внесен" и "Сумма до полного погашения ХХХХ", а вот надписи что льготный период действует до 30 июля нет. Или такая надпись появится в начале июля? И какой срок действует льготный период в этой акции до 30.08. или 30.09. ?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:11

vladimir_smirnov_61
Если отображается, что платеж внесен, значит в этом месяце ничего вносить не нужно. В июле вы увидите надпись, сколько нужно погасить до 30 июля.
Длительность льготного периода от акций не зависит - до 62 дней.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:18

  malinin007 написав:vladimir_smirnov_61
Если отображается, что платеж внесен, значит в этом месяце ничего вносить не нужно. В июле вы увидите надпись, сколько нужно погасить до 30 июля.
Длительность льготного периода от акций не зависит - до 62 дней.

Я имею ввиду акцию "невиданной щедрости", снятие наличных кредитных и перевод кредитных на карту другого банка, которая без комиссии и попадает в льготный период, т.е. можно ли еще будет перекинуть кредитные средства в начале августа и попасть в льготный период до 30 сентября?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:31

vladimir_smirnov_61
Акция действует с 01.06.2021 по 30.08.2021. В августе еще можно будет снять и вернуть до 30 сентября.
malinin007
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