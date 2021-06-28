|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:38
vladimir_smirnov_61 написав: malinin007 написав:vladimir_smirnov_61
Если отображается, что платеж внесен, значит в этом месяце ничего вносить не нужно. В июле вы увидите надпись, сколько нужно погасить до 30 июля.
Длительность льготного периода от акций не зависит - до 62 дней.
Я имею ввиду акцию "невиданной щедрости", снятие наличных кредитных и перевод кредитных на карту другого банка, которая без комиссии и попадает в льготный период, т.е. можно ли еще будет перекинуть кредитные средства в начале августа и попасть в льготный период до 30 сентября?
Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:27
joik написав:
Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:28
Golf_streem написав: joik написав:
Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)
после 1.07 до 30.07
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11516
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:47
Golf_streem написав: joik написав:
Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)
Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.
-
joik
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:48
joik написав: Golf_streem написав: joik написав:
Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)
Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.
зачем??? льготный период до 30.07
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11516
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:53
Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)[/quote]
Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.[/quote]
зачем??? льготный период до 30.07[/quote]
чтобы избежать ежемесячного платежа
-
joik
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:58
Да не мешайте человеку, пусть гасится.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3964
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|