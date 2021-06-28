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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3305330633073308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:38

  vladimir_smirnov_61 написав:
  malinin007 написав:vladimir_smirnov_61
Если отображается, что платеж внесен, значит в этом месяце ничего вносить не нужно. В июле вы увидите надпись, сколько нужно погасить до 30 июля.
Длительность льготного периода от акций не зависит - до 62 дней.

Я имею ввиду акцию "невиданной щедрости", снятие наличных кредитных и перевод кредитных на карту другого банка, которая без комиссии и попадает в льготный период, т.е. можно ли еще будет перекинуть кредитные средства в начале августа и попасть в льготный период до 30 сентября?


Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:27

  joik написав:Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.

Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:28

  Golf_streem написав:
  joik написав:Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.

Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)

после 1.07 до 30.07
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:47

  Golf_streem написав:
  joik написав:Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.

Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)

Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:48

  joik написав:
  Golf_streem написав:
  joik написав:Если ничего не вносить, то в конце первого месяца нужно будет заплатить минимальный платеж.

Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)

Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.

зачем??? льготный период до 30.07
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:53

Поля "Обязательный платеж" и "Платеж льготного периода" у меня со статусом "внесен". Т.е. минимальный платеж платить все-таки не нужно? (средства в пользовании с 02.06)[/quote]
Тоже кредитка с 02.06., завтра загашусь полностью. Кредитный лимит вывел по акции. Если не загасится, то в статусе обязательный платеж появится сума после 01.07. это будет 3% от задолжености на конец мясяца.[/quote]
зачем??? льготный период до 30.07[/quote]

чтобы избежать ежемесячного платежа
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:58

Re: ПУМБ

Да не мешайте человеку, пусть гасится.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 3305330633073308
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