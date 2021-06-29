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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3306330733083309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:20

  joik написав:чтобы избежать ежемесячного платежа

Ще можна було не позичати, щоб не гаситися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:24

  klug написав:
  joik написав:чтобы избежать ежемесячного платежа

Ще можна було не позичати, щоб не гаситися.

Так халява...до 2 місяців.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:14

а человек всё для Вас, правильно пишет - большой разницы нет - что завтра загасится, или послезавтра)
всё равно - раз в 30 дней в дальнейшем прийдётся деньги наявлять в бпнк
только если гасится завтра - то можно первого всё снять и иметь "льготу" уже до 30 августа"
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:17

Re: ПУМБ

Добрый день.
Подскажите как лучше зайти в банк с 0, какие продукты оформить дебетные/кредитные, что сразу отключить/подключить, на что обратить внимание в процессе оформления? Какие интересные плюшки посоветуете? Ну и азы работы с данным банком, чтобы не иметь лишних расходов.
ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:19

ZZZaika
берите "всё карту" пробуйте апликацию и как распробуете - то можно оформить КК "всё можу" пока акция
uaprofi
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Повідомлень: 4810
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:35

Re: ПУМБ

uaprofi написав:ZZZaika
берите "всё карту" пробуйте апликацию и как распробуете - то можно оформить КК "всё можу" пока акция
И нужно не забыть оформить карту по рефке, которая даст 100 грн кэшбэка.
unknownurl
 
Повідомлень: 621
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  #<1 ... 3306330733083309
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ПУМБ (33086)
29.06.2021 19:35
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