Ще можна було не позичати, щоб не гаситися.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:20
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:24
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:14
а человек всё для Вас, правильно пишет - большой разницы нет - что завтра загасится, или послезавтра)
всё равно - раз в 30 дней в дальнейшем прийдётся деньги наявлять в бпнк
только если гасится завтра - то можно первого всё снять и иметь "льготу" уже до 30 августа"
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:17
Re: ПУМБ
Добрый день.
Подскажите как лучше зайти в банк с 0, какие продукты оформить дебетные/кредитные, что сразу отключить/подключить, на что обратить внимание в процессе оформления? Какие интересные плюшки посоветуете? Ну и азы работы с данным банком, чтобы не иметь лишних расходов.
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:19
ZZZaika
берите "всё карту" пробуйте апликацию и как распробуете - то можно оформить КК "всё можу" пока акция
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:35
Re: ПУМБ
И нужно не забыть оформить карту по рефке, которая даст 100 грн кэшбэка.
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