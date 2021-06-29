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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:20
joik написав:
чтобы избежать ежемесячного платежа
Ще можна було не позичати, щоб не гаситися.
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klug
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:24
klug написав: joik написав:
чтобы избежать ежемесячного платежа
Ще можна було не позичати, щоб не гаситися.
Так халява...до 2 місяців.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:14
а человек всё для Вас, правильно пишет - большой разницы нет - что завтра загасится, или послезавтра)
всё равно - раз в 30 дней в дальнейшем прийдётся деньги наявлять в бпнк
только если гасится завтра - то можно первого всё снять и иметь "льготу" уже до 30 августа"
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uaprofi
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:17
Добрый день.
Подскажите как лучше зайти в банк с 0, какие продукты оформить дебетные/кредитные, что сразу отключить/подключить, на что обратить внимание в процессе оформления? Какие интересные плюшки посоветуете? Ну и азы работы с данным банком, чтобы не иметь лишних расходов.
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ZZZaika
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:19
ZZZaika
берите "всё карту" пробуйте апликацию и как распробуете - то можно оформить КК "всё можу" пока акция
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uaprofi
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:35
uaprofi написав:ZZZaika
берите "всё карту" пробуйте апликацию и как распробуете - то можно оформить КК "всё можу" пока акция
И нужно не забыть оформить карту по рефке, которая даст 100 грн кэшбэка.
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unknownurl
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:37
Читаю про бесплатное снятие кредитных средств и ажиотаж вокруг.... Ну да, иногда надо снять какую-то сумму и удобно, что без %%.
Но куда их вложить? Ну в ХХХХХ под 10% годовых.... Так сколько нужно иметь кредлимита, чтоб овчинка вычинки стоила...
Если есть какие-то мысли на этот счет, буду рада услышать)
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duvr100
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:43
duvr100 написав:
чтоб овчинка вычинки стоила...
Так вычинка-то бесплатная.
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ingtrans
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:17
ingtrans написав: duvr100 написав:
чтоб овчинка вычинки стоила...
Так вычинка-то бесплатная.
+КБ категории выше
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Мизантрóп
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:31
duvr100 написав:
Читаю про бесплатное снятие кредитных средств и ажиотаж вокруг.... Ну да, иногда надо снять какую-то сумму и удобно, что без %%.
Но куда их вложить? Ну в ХХХХХ под 10% годовых.... Так сколько нужно иметь кредлимита, чтоб овчинка вычинки стоила...
Если есть какие-то мысли на этот счет, буду рада услышать)
З 50к грн ліміту крапає 11 грн чистих щодня, під 10% брутто як рахувати. 330 грн у місяць або близько 1000 грн за 3 місяці. Звичайно, не багато, але й зайвими не бувають. Зрештою, вирішувати треба особисто ))
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kreuz
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