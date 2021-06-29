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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:05
Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:11
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:23
Re: ПУМБ
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:27
Re: ПУМБ
Подсход?
Не приходят СМС-ки подтверждения. При том что минуту назад разговаривал по телефону.
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