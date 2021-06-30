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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3307330833093310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:43

Мизантрóп А поподробнее?
duvr100
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51

  duvr100 написав:Мизантрóп А поподробнее?

Тут есть кэшбек. Категории неплохие - по ряду параметров лучше чем у многих других банков. За использование кредитки % кэшбека выше.
Категории надо выбирать в вайбере ежемесячно
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:05

Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:11

  vovareuckij написав:Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?


Да, конечно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:23

Re: ПУМБ

jay2004 написав:
  vovareuckij написав:Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?


Да, конечно.
Не дадут же.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:27

Re: ПУМБ

Подсход?

Не приходят СМС-ки подтверждения. При том что минуту назад разговаривал по телефону.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:04

Re: ПУМБ

duvr100 написав:Мизантрóп А поподробнее?
Открываете в форварде дебетку, можно вторую именную за 50 грн и вот уже 30 тыс грн. на 2х картах под 15%, а остаток на пенсионную форварда под 10%
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:10

Можно несколько + дерозитку. Но это было раньше. Щас, вроде. Не дают.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:06

Да, там сейчас вторую дебетку именную не дают. И новые депозитки тоже не дают. Так что в форварде дебетку на 15% до 15тыс.и пенсионную на 10%. Или на родственников/доверенных людей дебеток пооткрывать)))
Oberon
 
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  #<1 ... 3307330833093310
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ПУМБ (33099)
30.06.2021 23:06
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