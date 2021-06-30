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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:43
Мизантрóп А поподробнее?
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duvr100
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51
duvr100 написав:Мизантрóп
А поподробнее?
Тут есть кэшбек. Категории неплохие - по ряду параметров лучше чем у многих других банков. За использование кредитки % кэшбека выше.
Категории надо выбирать в вайбере ежемесячно
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:05
Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?
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vovareuckij
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:11
vovareuckij написав:
Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?
Да, конечно.
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jay2004
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:23
jay2004 написав: vovareuckij написав:
Если при наличии дебетки (которая была получена по рефералке) оформить кредитку по рефералке, то за нее дадут 100 грн или нет?
Да, конечно.
Не дадут же.
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unknownurl
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:27
Подсход?
Не приходят СМС-ки подтверждения. При том что минуту назад разговаривал по телефону.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:04
duvr100 написав:Мизантрóп А поподробнее?
Открываете в форварде дебетку, можно вторую именную за 50 грн и вот уже 30 тыс грн. на 2х картах под 15%, а остаток на пенсионную форварда под 10%
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:10
Можно несколько + дерозитку. Но это было раньше. Щас, вроде. Не дают.
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demichh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 22:06
Да, там сейчас вторую дебетку именную не дают. И новые депозитки тоже не дают. Так что в форварде дебетку на 15% до 15тыс.и пенсионную на 10%. Или на родственников/доверенных людей дебеток пооткрывать)))
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Oberon
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Додано: Чет 01 лип, 2021 04:16
Подскажите пожалуйста, входит ли аквапарк в категорию Красота и здоровье, а также входят ли электросамокаты Болт в категорию Транспорт.
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Tegularius
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