вычинка бесплатная, если у Вас наготове все инструменты - открыты нужные карты, нужные депозиты... а если это все нужно открывать, то Вы тратите свое время.
правда, стоимость времени у разных людей разная
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 06:42
Додано: Чет 01 лип, 2021 06:51
Так у автора вопроса, я так понимаю, есть куда перевести под 10%, но он/она не видит большого смысла в переводе кредитных средств на эту карту ввиду достаточно небольшого дохода от такой операции.
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