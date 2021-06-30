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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 06:42
ingtrans написав: duvr100 написав:
чтоб овчинка вычинки стоила...
Так вычинка-то бесплатная.
вычинка бесплатная, если у Вас наготове все инструменты - открыты нужные карты, нужные депозиты... а если это все нужно открывать, то Вы тратите свое время.
правда, стоимость времени у разных людей разная
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Shaman
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Додано: Чет 01 лип, 2021 06:51
Shaman написав: ingtrans написав: duvr100 написав:
чтоб овчинка вычинки стоила...
Так вычинка-то бесплатная.
вычинка бесплатная, если у Вас наготове все инструменты - открыты нужные карты, нужные депозиты... а если это все нужно открывать, то Вы тратите свое время.
правда, стоимость времени у разных людей разная
Так у автора вопроса, я так понимаю, есть куда перевести под 10%, но он/она не видит большого смысла в переводе кредитных средств на эту карту ввиду достаточно небольшого дохода от такой операции.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06
Tegularius написав:
Подскажите пожалуйста, входит ли аквапарк в категорию Красота и здоровье, а также входят ли электросамокаты Болт в категорию Транспорт.
Самокаты болт у меня пробивались как такси, а аквапарк скорее всего попадет в категорию развлечения, маловероятно что он попадет в здоровье/красота.
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antey718
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06
Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
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joik
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:09
joik написав:
Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
Эт точно Вайбер на финномере у вас?
Тогда просмотрите еще пару раз баланс по кредитке, по дебетке...
Мож таки подтянется и КБ
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Amethyst
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:10
joik написав:
Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
Главное меню -> Мои предложения -> кешбек
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:11
joik написав:
Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
Главное меню=>мои предложения (в самом низу иногда надо окошко прокрутит вверх)=>кешбек
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:13
Flamingo написав: joik написав:
Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
Главное меню=>мои предложения (в самом низу иногда надо окошко прокрутит вверх)=>кешбек
Отети "мои предложения" для новой кредитки не всегда содержат в себе КБ по категориям, там может быть тока КБ на Эльдо и Ясно
Нуна тыцять пару раз. Кривовато все там сделано у Гудка
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Amethyst
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