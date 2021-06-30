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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3309331033113312>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 06:42

  ingtrans написав:
  duvr100 написав:чтоб овчинка вычинки стоила...

Так вычинка-то бесплатная.

вычинка бесплатная, если у Вас наготове все инструменты - открыты нужные карты, нужные депозиты... а если это все нужно открывать, то Вы тратите свое время.
правда, стоимость времени у разных людей разная :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 06:51

  Shaman написав:
  ingtrans написав:
  duvr100 написав:чтоб овчинка вычинки стоила...

Так вычинка-то бесплатная.

вычинка бесплатная, если у Вас наготове все инструменты - открыты нужные карты, нужные депозиты... а если это все нужно открывать, то Вы тратите свое время.
правда, стоимость времени у разных людей разная :)

Так у автора вопроса, я так понимаю, есть куда перевести под 10%, но он/она не видит большого смысла в переводе кредитных средств на эту карту ввиду достаточно небольшого дохода от такой операции.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06

  Tegularius написав:Подскажите пожалуйста, входит ли аквапарк в категорию Красота и здоровье, а также входят ли электросамокаты Болт в категорию Транспорт.

Самокаты болт у меня пробивались как такси, а аквапарк скорее всего попадет в категорию развлечения, маловероятно что он попадет в здоровье/красота.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:06

Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?
joik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:09

  joik написав:Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?

Эт точно Вайбер на финномере у вас?
Тогда просмотрите еще пару раз баланс по кредитке, по дебетке...
Мож таки подтянется и КБ :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:10

  joik написав:Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?


Главное меню -> Мои предложения -> кешбек
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:11

  joik написав:Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?

Главное меню=>мои предложения (в самом низу иногда надо окошко прокрутит вверх)=>кешбек
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:13

  Flamingo написав:
  joik написав:Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?

Главное меню=>мои предложения (в самом низу иногда надо окошко прокрутит вверх)=>кешбек

Отети "мои предложения" для новой кредитки не всегда содержат в себе КБ по категориям, там может быть тока КБ на Эльдо и Ясно :(
Нуна тыцять пару раз. Кривовато все там сделано у Гудка :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:25

  Amethyst написав:Отети "мои предложения" для новой кредитки не всегда содержат в себе КБ по категориям, там может быть тока КБ на Эльдо и Ясно :(
Нуна тыцять пару раз. Кривовато все там сделано у Гудка :shock:

Сейчас для вновь прибывших норм работает.
Кредитка выдана 29.06., через полчаса после выдачи был удачно сделан выбор категорий в вайбере.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:30

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:
  joik написав:Форумчане просветите, как выбрать категории кешбека в Вайбере на июль?
Уже пару раз заходил в Вайбер на страницу ПУМБ - выдает только информацию по кредитке Все можу, а опции на кешбек или выбрать кешбек нет!
Что нужно сделать в Вайбере, куда нажимать?

Главное меню=>мои предложения (в самом низу иногда надо окошко прокрутит вверх)=>кешбек

Отети "мои предложения" для новой кредитки не всегда содержат в себе КБ по категориям, там может быть тока КБ на Эльдо и Ясно :(
Нуна тыцять пару раз. Кривовато все там сделано у Гудка :shock:


Тыцял, тыцял и получилось!!! Окошко в Вайбере на Главном меню, все таки нужно пару раз прокручивать, всем спасибо, всем проплюсовал, теперь комуналка под 5% с кредитки, а то скунс на этот месяц не дал комуналку.
joik
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