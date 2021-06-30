Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Re: ПУМБ
Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:06
Re: ПУМБ
А рефералка в пумбе только 1 раз срабатывает? Или на все карту и все можу можно дважды использовать?
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