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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3309331033113312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19

Re: ПУМБ

Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:06

Re: ПУМБ

А рефералка в пумбе только 1 раз срабатывает? Или на все карту и все можу можно дважды использовать?
Chicheva
 
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  #<1 ... 3309331033113312
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