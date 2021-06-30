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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3309331033113312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19

Re: ПУМБ

Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:06

Re: ПУМБ

А рефералка в пумбе только 1 раз срабатывает? Или на все карту и все можу можно дважды использовать?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:31

  MASolomko написав:Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык :(

Точно не помню - семьсот с чем то долларов. В общем 19000-20000 в день
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:40

Re: ПУМБ

Stringer, со второй попытки узнал в поддержке, что общая сумма не более 700 $ и ограничена не более 3-мя операциями.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04

  antey718 написав:
  Tegularius написав:Подскажите пожалуйста, входит ли аквапарк в категорию Красота и здоровье, а также входят ли электросамокаты Болт в категорию Транспорт.

Самокаты болт у меня пробивались как такси, а аквапарк скорее всего попадет в категорию развлечения, маловероятно что он попадет в здоровье/красота.

сегодня моня пробил самокаты болт как такси, при чем пишет мсс 4121. Хотя еще вчера и целый месяц скунс пробивал как спорт. МСС не помню, 5***, писал где-то раньше. А моня относил его к развлечениям.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:32

Re: ПУМБ

Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36

  Stringer написав:Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми


По какой акции у Вас траблы?
joik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:47

  MASolomko написав:Stringer, со второй попытки узнал в поддержке, что общая сумма не более 700 $ и ограничена не более 3-мя операциями.


наброшу - носью в рамках оптимизации потоков тянул на Сенс с полного кредилимита, вытянулдо 14500+1500+9900
но у меня карт куча кредиток для Бильшой оптимизации открывал, так что я с каждой по одной дернул
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

Re: ПУМБ

  Stringer написав:Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал

Все можу BRC - це ше ренесансывська Все можу.
Кум теж погорів на такій Ахції коли зняв нал в касі...але на другий день погасив і не влетів...тут писав про цю шнягу.
Квесторе_поверніться
 
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