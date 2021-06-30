Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Re: ПУМБ
Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:06
Re: ПУМБ
А рефералка в пумбе только 1 раз срабатывает? Или на все карту и все можу можно дважды использовать?
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:31
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:40
Re: ПУМБ
Stringer, со второй попытки узнал в поддержке, что общая сумма не более 700 $ и ограничена не более 3-мя операциями.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04
сегодня моня пробил самокаты болт как такси, при чем пишет мсс 4121. Хотя еще вчера и целый месяц скунс пробивал как спорт. МСС не помню, 5***, писал где-то раньше. А моня относил его к развлечениям.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:32
Re: ПУМБ
Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36
По какой акции у Вас траблы?
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:47
наброшу - носью в рамках оптимизации потоков тянул на Сенс с полного кредилимита, вытянулдо 14500+1500+9900
но у меня карт куча кредиток для Бильшой оптимизации открывал, так что я с каждой по одной дернул
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
Re: ПУМБ
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