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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
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MASolomko
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:06
А рефералка в пумбе только 1 раз срабатывает? Или на все карту и все можу можно дважды использовать?
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Chicheva
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:31
MASolomko написав:
Какую сумму можно потянуть сторонними сервисами с карты ПУМБ?
Почему-то 14к пропустило, а дальше затык
Точно не помню - семьсот с чем то долларов. В общем 19000-20000 в день
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Stringer
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:40
Stringer, со второй попытки узнал в поддержке, что общая сумма не более 700 $ и ограничена не более 3-мя операциями.
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MASolomko
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:04
antey718 написав: Tegularius написав:
Подскажите пожалуйста, входит ли аквапарк в категорию Красота и здоровье, а также входят ли электросамокаты Болт в категорию Транспорт.
Самокаты болт у меня пробивались как такси, а аквапарк скорее всего попадет в категорию развлечения, маловероятно что он попадет в здоровье/красота.
сегодня моня пробил самокаты болт как такси, при чем пишет мсс 4121. Хотя еще вчера и целый месяц скунс пробивал как спорт. МСС не помню, 5***, писал где-то раньше. А моня относил его к развлечениям.
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Ромасик
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:32
Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми
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Stringer
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36
Stringer написав:
Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми
По какой акции у Вас траблы?
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joik
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:47
MASolomko написав:
Stringer, со второй попытки узнал в поддержке, что общая сумма не более 700 $ и ограничена не более 3-мя операциями.
наброшу - носью в рамках оптимизации потоков тянул на Сенс с полного кредилимита, вытянулдо 14500+1500+9900
но у меня карт куча кредиток для Бильшой оптимизации открывал, так что я с каждой по одной дернул
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cohan
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
Stringer написав:
Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал
Все можу BRC - це ше ренесансывська Все можу.
Кум теж погорів на такій Ахції коли зняв нал в касі...але на другий день погасив і не влетів...тут писав про цю шнягу.
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Квесторе_поверніться
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