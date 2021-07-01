Додано: Чет 01 лип, 2021 15:32

Я хренею с этих кидал. Нарисовали проценты, на жалобу ответили, что у вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя. Они сами определяют какие кредитки у вас есть - как выяснилось у меня какая то Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал, и какие кредитки не участвуют в акции. Оформил повторную жалобу, но походу придётся много писать, как в нбу, так и в соц сетях и форумах. Ну ниче, сделаем этих аферистов знаменитыми