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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:30
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Все можу бвк, чи бзк, не очень расслышал
Все можу BRC - це ше ренесансывська Все можу.
Кум теж погорів на такій Ахції коли зняв нал в касі...але на другий день погасив і не влетів...тут писав про цю шнягу.
Я никогда не был клиентом Ренесанса, вот в чем нестыковка
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Stringer
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:33
Stringer написав:
вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя.
Які картки беруть участь у даній пропозиції?
Дана пропозиція розповсюджується на нових та діючих клієнтів, які є власниками картки «всеМОЖУ» (ті клієнти, які приєдналися до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків (Додаток 3)).
Я відкрив картку «всеМОЖУ» до 01.06.2021 та вже давно нею користуюся, чи буде діяти пільговий період на мої операції зняття готівки або перекази з рахунку/картки?
Так, пільговий період також діє для операцій зняття готівки, операцій без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів, для клієнтів, які приєднались до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків (Додаток 3) для операцій, здійснених у період з 01.06.2021 по 30.08.2021.
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klug
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:38
Уважаемые форумчане, просветите по поводу рефералки - она все же один раз срабатывает или ею можно воспользоваться на несколько карт и все можу и все карту в разные дни (по аналогии как в скунсе?)
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Chicheva
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:43
klug написав: Stringer написав:
вас Кредитка Все можу, которая не участвует в акции. Узнать об этом нигде нельзя.
Які картки беруть участь у даній пропозиції?
Дана пропозиція розповсюджується на нових та діючих клієнтів, які є власниками картки «всеМОЖУ» (ті клієнти, які приєдналися до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків (Додаток 3)).
Я відкрив картку «всеМОЖУ» до 01.06.2021 та вже давно нею користуюся, чи буде діяти пільговий період на мої операції зняття готівки або перекази з рахунку/картки?
Так, пільговий період також діє для операцій зняття готівки, операцій без фізичного застосування платіжної картки або її реквізитів, для клієнтів, які приєднались до Публічної пропозиції АТ «ПУМБ» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та їх рахунків (Додаток 3) для операцій, здійснених у період з 01.06.2021 по 30.08.2021.
Все верно, об этом и пишу... охреневшие кидалы
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Stringer
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:53
Chicheva написав:
Уважаемые форумчане, просветите по поводу рефералки - она все же один раз срабатывает или ею можно воспользоваться на несколько карт и все можу и все карту в разные дни (по аналогии как в скунсе?)
на всеможу рефералки же нет
а так ссылка для постоянная - привлекайте побольше
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cohan
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:56
cohan написав: Chicheva написав:
Уважаемые форумчане, просветите по поводу рефералки - она все же один раз срабатывает или ею можно воспользоваться на несколько карт и все можу и все карту в разные дни (по аналогии как в скунсе?)
на всеможу рефералки же нет
а так ссылка для постоянная - привлекайте побольше
Ну у меня не вопрос привлечения, а как зайти самому с большим профитом - по реф ссылке даёт сейчас же 3 варианта - все карта, все можу и ещё кредит наличкой ясно, вот я и пытаюсь понять она сработает один раз или если через время взять второй продукт она тоже сработает
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Chicheva
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:13
Chicheva, на второй продукт ничего может послать.
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MASolomko
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:59
cohan написав: Chicheva написав:
Уважаемые форумчане, просветите по поводу рефералки - она все же один раз срабатывает или ею можно воспользоваться на несколько карт и все можу и все карту в разные дни (по аналогии как в скунсе?)
на всеможу рефералки же нет
а так ссылка для постоянная - привлекайте побольше
Как это нет? Они даже СМС-ки присылают рекламные, типа, завлекайте народ, и получайте вознаграждение. Именно на всеможу.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:00
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Востаннє редагувалось demichh
в Чет 01 лип, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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demichh
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:14
Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс
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valya
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