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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3311331233133314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:31

Где есть таксикомны с КБ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:40

  valya написав:Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс

В ПУМБ Онлайн перерахуйте на картку будь-якого банку де вони Вам потрібні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:45

кредитку можно загасить ПУМБ-тянучкой и сразу деньги тратить, или ночь должны деньги отлежаться ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:47

  demichh написав:кредитку можно загасить ПУМБ-тянучкой и сразу деньги тратить, или ночь должны деньги отлежаться ?

И сразу тратить
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:49

Re: ПУМБ

попытался стянуть с ПУМБ Всеможу на Банк Власний рахунок. подтвердил через смс - отлуп Відмова: Операція заборонена.

у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?

с ПУМБ на БВР толкнуло норм.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:52

Re: ПУМБ

  Shaman написав:у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?

Безопасностью. Можно позвонить и снять ограничение на время.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56

  ingtrans написав:
  Shaman написав:у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?

Безопасностью. Можно позвонить и снять ограничение на время.

любое стягивание чужим банком? или отдельные банки?
потом можно будет тянуть или каждый раз снимать ограничение?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:58

Re: ПУМБ

  Shaman написав:любое стягивание чужим банком? или отдельные банки?
потом можно будет тянуть или каждый раз снимать?

Не могу сказать, любое ли стягивание, но точно не одним чужим банком.
ingtrans
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