|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:31
Где есть таксикомны с КБ?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4128
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:40
valya написав:
Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс
В ПУМБ Онлайн перерахуйте на картку будь-якого банку де вони Вам потрібні.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:45
кредитку можно загасить ПУМБ-тянучкой и сразу деньги тратить, или ночь должны деньги отлежаться ?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:47
demichh написав:
кредитку можно загасить ПУМБ-тянучкой и сразу деньги тратить, или ночь должны деньги отлежаться ?
И сразу тратить
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2890
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:49
попытался стянуть с ПУМБ Всеможу на Банк Власний рахунок. подтвердил через смс - отлуп Відмова: Операція заборонена.
у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?
с ПУМБ на БВР толкнуло норм.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:52
Shaman написав:
у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?
Безопасностью. Можно позвонить и снять ограничение на время.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2890
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:56
ingtrans написав: Shaman написав:
у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?
Безопасностью. Можно позвонить и снять ограничение на время.
любое стягивание чужим банком? или отдельные банки?
потом можно будет тянуть или каждый раз снимать ограничение?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1064
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:58
Shaman написав:
любое стягивание чужим банком? или отдельные банки?
потом можно будет тянуть или каждый раз снимать?
Не могу сказать, любое ли стягивание, но точно не одним чужим банком.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2890
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:07
KVV написав: valya написав:
Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс
В ПУМБ Онлайн перерахуйте на картку будь-якого банку де вони Вам потрібні.
На свою всекарту будет без комиса?
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 21:43
valya так, без комісу.
Сьогодні виштовхав 20к на Моно кредитних і теж без комісу.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 832
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|