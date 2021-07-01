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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:30
Shaman написав:
попытался стянуть с ПУМБ Всеможу на Банк Власний рахунок. подтвердил через смс - отлуп Відмова: Операція заборонена.
у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?
с ПУМБ на БВР толкнуло норм.
В поддержке снимают ограничение на сутки.
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egorek
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