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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:30
Shaman написав:
попытался стянуть с ПУМБ Всеможу на Банк Власний рахунок. подтвердил через смс - отлуп Відмова: Операція заборонена.
у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?
с ПУМБ на БВР толкнуло норм.
В поддержке снимают ограничение на сутки.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:11
valya написав:
Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс
5375453478893421 по р2р без комісії, прийму будь-яку суму.
(Чогось смайлік не можу вставити)
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alibob
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Додано: Нед 04 лип, 2021 07:17
Пополнение мобильного окешбечивается по третей категории?
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vovareuckij
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Додано: Нед 04 лип, 2021 07:37
vovareuckij написав:
Пополнение мобильного окешбечивается по третей категории?
Нет
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velvet
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:53
Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом
800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927
Это шо уже лумумба забанила форвард?
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malinin007
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