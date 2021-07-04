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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:30

  Shaman написав:попытался стянуть с ПУМБ Всеможу на Банк Власний рахунок. подтвердил через смс - отлуп Відмова: Операція заборонена.

у кого прикол -ПУМБ? чем вызван, кто-то знает?

с ПУМБ на БВР толкнуло норм.

В поддержке снимают ограничение на сутки.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:11

  valya написав:Перезагашена кредитка, т.е. появились свои. Куда и как эти свои слить без комиса? Спс


5375453478893421 по р2р без комісії, прийму будь-яку суму.
(Чогось смайлік не можу вставити)
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:17

Пополнение мобильного окешбечивается по третей категории?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:37

  vovareuckij написав:Пополнение мобильного окешбечивается по третей категории?

Нет
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:53

Re: ПУМБ

Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом

800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927

Это шо уже лумумба забанила форвард?
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:08

АХТУНГ или в ПУМБе Европа стала ближе :(

В связи с предстоящей в скорости поездкой "в зону Евро" забирал я сегодня заказанную на прошлой неделе ВсеКарту в этой валюте. А операционист меня возьми да ошарашь: "А вы ж знаете что пополнение вашей карты с прошлой пятницы через кассу 1% от суммы а безналом и вовсе 1%, но минимум 5 EUR + 30 грн.?"
Я ей: "штА? Это как же так? А Валютообмен?"
"Тоже," - говорит - "Это ж зачисление безналом а значит читайте тарифы которые никто обычно не читает! По остальным валютам кстати все осталось по старому - бесплатно"
Я конечно уже дома в тарифы полез и действительно нашел эти изменения по карт.счетам (по текущим счетам - кстати аналогично - 1% комиса). Но вот по поводу валютообмена меня конечно терзают сомнения - это ж они так валютообмен в евро просто убьют у себя в банке. Но тестировать желания нет. Но мне таки интересно, что они там такое забористое курят что решили таким наглым образом отсечь пополнение евровых карт. В общем птенцы рыжего татарина явно "уху-ели" :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:19

Re: ПУМБ

операционисту зачет , ему не пофиг на клиента
lamal
 
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05.07.2021 14:19
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