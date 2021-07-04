Додано: Пон 05 лип, 2021 12:08

В связи с предстоящей в скорости поездкой "в зону Евро" забирал я сегодня заказанную на прошлой неделе ВсеКарту в этой валюте. А операционист меня возьми да ошарашь: "А вы ж знаете что пополнение вашей карты с прошлой пятницы через кассу 1% от суммы а безналом и вовсе 1%, но минимум 5 EUR + 30 грн.?"Я ей: "штА? Это как же так? А Валютообмен?""Тоже," - говорит - "Это ж зачисление безналом а значит читайте тарифы которые никто обычно не читает! По остальным валютам кстати все осталось по старому - бесплатно"Я конечно уже дома в тарифы полез и действительно нашел эти изменения по карт.счетам (по текущим счетам - кстати аналогично - 1% комиса). Но вот по поводу валютообмена меня конечно терзают сомнения - это ж они так валютообмен в евро просто убьют у себя в банке. Но тестировать желания нет. Но мне таки интересно, что они там такое забористое курят что решили таким наглым образом отсечь пополнение евровых карт. В общем птенцы рыжего татарина явно "уху-ели"