В поддержке снимают ограничение на сутки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:30
Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:11
Додано: Нед 04 лип, 2021 07:37
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:53
Re: ПУМБ
Кидаю р2р на ПУМБ, у получателя приходит от контакта PUMB (номер 7862) смс с таким текстом
800.00UAH Vidmova: Obmezhene vykorystannia
FORWARD A2C IB Kiev UA
04-07-2021 12:19
Kredytna kartka: *0927
Это шо уже лумумба забанила форвард?
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:08
АХТУНГ или в ПУМБе Европа стала ближе :(
В связи с предстоящей в скорости поездкой "в зону Евро" забирал я сегодня заказанную на прошлой неделе ВсеКарту в этой валюте. А операционист меня возьми да ошарашь: "А вы ж знаете что пополнение вашей карты с прошлой пятницы через кассу 1% от суммы а безналом и вовсе 1%, но минимум 5 EUR + 30 грн.?"
Я ей: "штА? Это как же так? А Валютообмен?"
"Тоже," - говорит - "Это ж зачисление безналом а значит читайте тарифы которые никто обычно не читает! По остальным валютам кстати все осталось по старому - бесплатно"
Я конечно уже дома в тарифы полез и действительно нашел эти изменения по карт.счетам (по текущим счетам - кстати аналогично - 1% комиса). Но вот по поводу валютообмена меня конечно терзают сомнения - это ж они так валютообмен в евро просто убьют у себя в банке. Но тестировать желания нет. Но мне таки интересно, что они там такое забористое курят что решили таким наглым образом отсечь пополнение евровых карт. В общем птенцы рыжего татарина явно "уху-ели"
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:19
Re: ПУМБ
операционисту зачет , ему не пофиг на клиента
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:18
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:32
Вы правы (хотя точно помню операционист сказала "с прошлой пятницы" - но видимо она попутала дату принятия изменений 02.07.2021 с датой их вступления в силу через месяц 02.08.2021, а я получается открыл открыл тарифы не действующие а с последними изменениями что только вступят в августе). Но мне пополняцца не особо и надо - беру карту как подстраховочную к имеющимся евровым Моне, Б5 и Fast от Алюськи + в телеПоне множество гривневых (на всякий случай). И на пумбовскую ничего класть не собирался - она ведь допка к виртуалке, а на виртуалке достаточно ойров имееца. Но сама тенденция пусть даже и отложенная на 1 месяц - настораживает.
Додано: Пон 05 лип, 2021 15:12
Так наші банки уже доволі тривалий час ойро не люблять: спочатку спустили відсотки до 0,01, потім взагалі перестали відкривати депо, а деякі найжирніші ще й ввели абонку на ойрових поточних. Не кажу, що усі так, але тенденція явна. От і ЛУМУМБа долучився до флешмобу. Чуйка підказує, що у найближчі рік-два та сама доля може і інші валюти спіткати.
А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?
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