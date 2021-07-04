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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лип, 2021 15:56
klug написав:
А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?
Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))
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Flamingo
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:51
Flamingo написав: klug написав:
А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?
Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))
З тих, що я знаю, де ходять ойро і не потрібно тестуватися, то там картками проблемно розрахуватися. А де +/- ходять картки, то вже треба тест або чіп.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:53
а кто-то пробывал снять весь КЛ в кассе?
ведь тоже под акцию вроде должно пройти?
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uaprofi
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59
Flamingo написав:
пополнение вашей карты с прошлой пятницы через кассу 1% от суммы а безналом и вовсе 1%, но минимум 5 EUR + 30 грн.?"
вслед за отп (там тоже 1% комиссии при пополнении через кассу)
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59
uaprofi написав:
а кто-то пробывал снять весь КЛ в кассе?
ведь тоже под акцию вроде должно пройти?
конечно
, после того как Пумба не давала забрать весь день форвардом в прошлом месяце - плюнул, пошел и снял ВСЁ в кассе (гораздо больше чем надо было стянуть до этого)
Востаннє редагувалось Lost
в Пон 05 лип, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:00
Flamingo написав:
и даже не тестированным ))
а можно список?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:02
klug написав: Flamingo написав: klug написав:
А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?
Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))
З тих, що я знаю, де ходять ойро і не потрібно тестуватися, то там картками проблемно розрахуватися. А де +/- ходять картки, то вже треба тест або чіп.
Значит моя миссия расширить Ваши знания: Montenegro - страна, где валюта оплаты Евро и картами в туристических городах можно расплатиться даже за мороженное в ларьке на пляже
. Ну и в продуктовых магазинах, кафе-ресторанчиках... С владельцем виллы списался - спросил картой по приезду заплатить можно? Он аж удивился: "ИССЕСЕННО," - говорит: "Мы ж Эуропа!"
.
ЗЫ. Но где-нибудь в горах - там да - карты не катят - только нал.
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Flamingo
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Додано: Пон 05 лип, 2021 18:10
uaprofi написав: Flamingo написав:
и даже не тестированным ))
а можно список?
Ну вообще-то это уже злостный оф-топ, но из того что я плотно рассматривал, или недавно ездил, или скоро поеду + чтобы было море:
Мексика
Доминиканская республика
Черногория
Албания
Танзания
- нигде не требуется ни тест, ни карантин
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Flamingo
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