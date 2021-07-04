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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3313331433153316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 840
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 840
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:56

  klug написав:А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?

Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:51

  Flamingo написав:
  klug написав:А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?

Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))

З тих, що я знаю, де ходять ойро і не потрібно тестуватися, то там картками проблемно розрахуватися. А де +/- ходять картки, то вже треба тест або чіп.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:53

а кто-то пробывал снять весь КЛ в кассе?
ведь тоже под акцию вроде должно пройти?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59

  Flamingo написав:пополнение вашей карты с прошлой пятницы через кассу 1% от суммы а безналом и вовсе 1%, но минимум 5 EUR + 30 грн.?"


вслед за отп (там тоже 1% комиссии при пополнении через кассу)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59

  uaprofi написав:а кто-то пробывал снять весь КЛ в кассе?
ведь тоже под акцию вроде должно пройти?

конечно :) , после того как Пумба не давала забрать весь день форвардом в прошлом месяце - плюнул, пошел и снял ВСЁ в кассе (гораздо больше чем надо было стянуть до этого)
Востаннє редагувалось Lost в Пон 05 лип, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:00

  Flamingo написав:и даже не тестированным ))

а можно список?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:02

  klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:А Ви яким 5Г-чіпом прошились, що його сумісність визнають на кордоні?

Пока никаким. Все еще есть страны, где по прежнему можно отдыхать и не чипированным, и даже не тестированным ))

З тих, що я знаю, де ходять ойро і не потрібно тестуватися, то там картками проблемно розрахуватися. А де +/- ходять картки, то вже треба тест або чіп.

Значит моя миссия расширить Ваши знания: Montenegro - страна, где валюта оплаты Евро и картами в туристических городах можно расплатиться даже за мороженное в ларьке на пляже ;). Ну и в продуктовых магазинах, кафе-ресторанчиках... С владельцем виллы списался - спросил картой по приезду заплатить можно? Он аж удивился: "ИССЕСЕННО," - говорит: "Мы ж Эуропа!" :mrgreen: .
ЗЫ. Но где-нибудь в горах - там да - карты не катят - только нал. :shock:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:10

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:и даже не тестированным ))

а можно список?

Ну вообще-то это уже злостный оф-топ, но из того что я плотно рассматривал, или недавно ездил, или скоро поеду + чтобы было море:
Мексика
Доминиканская республика
Черногория
Албания
Танзания
- нигде не требуется ни тест, ни карантин
Flamingo
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  #<1 ... 3313331433153316
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