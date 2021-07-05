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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:13
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:43
Комунальні платежі через мобільний додаток
Хотів би звернути увагу представників банку (якщо такі тут є) і інших користувачів банку
Вирішив сплачувати ком. послуги через ваш додаток. Оформлення платежів зовсім неінформативне (не видно, на який рахунок сплачується, за що, від кого, за який період і т.д.).
Ввів свою адресу, вибрав із списку постачальника, при платежі ввів номер рахунку абонента (більше нічого додаток не запитував). Оплатив. Тиждень пройшов, гроші не зараховані. Почав розбиратись, виявляється, додаток зараховує гроші не на той рахунок.
Написав в онлайн-підтримку. Сказали йти у відділення, писати заяву на оскарження.
І далі... На запитання, що це ж помилка банку, а я буду змушений із-за помилки банку втрачати свій робочий час і, відповідно, заробітну плату (працюю у той же час, що відділення банку, просто залишити роботу і вийти на кілька годин змоги нема) оператор відповів, цитата
"Рахунки змінюються у постачальників, нам цю інформацію вони не передають, а слудкувати за всіма змінами немає можливості."
Виходить, клієнти банку методов проб і помилок, втратою свого часу і грошей, мають формувати банку базу постачальників?
Чому ж у, наприклад, Приватбанку такого нема? Там просто вводиш свою адресу, знаходиш постачальника (ком. послугу) і здійснюєш платіж, а щоб він прийшов за адресою - це проблема банку.
Чому я зараз маю цим займатися? Я розумію, що для того, щоб повернути свої кошти, але все ж таки - із-за помилки або небажання працювати когось у банку - чому я, а не банк?
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:56
В истории номер счета куда платили посмотреть можно.
И если поменялся только счет, а не сама обслуживающая организация, то имхо неделя не тот срок что бы начинать куда-то ходить и что-то писать.
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:00
Re: ПУМБ
Аналогичная ситуация могла произойти и в Привате, но в целом тоже считаю, что в Привате надежнее. Кроме того, в Привате у меня адекватно отображается задолженность, чего пока не видел в ПУМБ.
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:21
Aps
В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный
Банк тоже другой.
Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.
Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?
И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?
Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15
А що за постачальник?
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