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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3314331533163317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 841
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
196
Всього голосів : 841
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:13

  miltador написав:
  Ratatui написав:Господа напомните с кредитки в этом месяце тоже без последствий можно всё снимать и перегонять?

В цьому і наступному.


Спасибо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:43

Комунальні платежі через мобільний додаток

Хотів би звернути увагу представників банку (якщо такі тут є) і інших користувачів банку
Вирішив сплачувати ком. послуги через ваш додаток. Оформлення платежів зовсім неінформативне (не видно, на який рахунок сплачується, за що, від кого, за який період і т.д.).
Ввів свою адресу, вибрав із списку постачальника, при платежі ввів номер рахунку абонента (більше нічого додаток не запитував). Оплатив. Тиждень пройшов, гроші не зараховані. Почав розбиратись, виявляється, додаток зараховує гроші не на той рахунок.
Написав в онлайн-підтримку. Сказали йти у відділення, писати заяву на оскарження.
І далі... На запитання, що це ж помилка банку, а я буду змушений із-за помилки банку втрачати свій робочий час і, відповідно, заробітну плату (працюю у той же час, що відділення банку, просто залишити роботу і вийти на кілька годин змоги нема) оператор відповів, цитата
"Рахунки змінюються у постачальників, нам цю інформацію вони не передають, а слудкувати за всіма змінами немає можливості."
Виходить, клієнти банку методов проб і помилок, втратою свого часу і грошей, мають формувати банку базу постачальників?
Чому ж у, наприклад, Приватбанку такого нема? Там просто вводиш свою адресу, знаходиш постачальника (ком. послугу) і здійснюєш платіж, а щоб він прийшов за адресою - це проблема банку.
Чому я зараз маю цим займатися? Я розумію, що для того, щоб повернути свої кошти, але все ж таки - із-за помилки або небажання працювати когось у банку - чому я, а не банк?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:56

  Hennady написав:Вирішив сплачувати ком. послуги через ваш додаток. Оформлення платежів зовсім неінформативне (не видно, на який рахунок сплачується, за що, від кого, за який період і т.д.).
Ввів свою адресу, вибрав із списку постачальника, при платежі ввів номер рахунку абонента (більше нічого додаток не запитував). Оплатив. Тиждень пройшов, гроші не зараховані. Почав розбиратись, виявляється, додаток зараховує гроші не на той рахунок.


В истории номер счета куда платили посмотреть можно.
И если поменялся только счет, а не сама обслуживающая организация, то имхо неделя не тот срок что бы начинать куда-то ходить и что-то писать.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:00

Re: ПУМБ

  Hennady написав:Чому ж у, наприклад, Приватбанку такого нема? Там просто вводиш свою адресу, знаходиш постачальника (ком. послугу) і здійснюєш платіж, а щоб він прийшов за адресою - це проблема банку.

Аналогичная ситуация могла произойти и в Привате, но в целом тоже считаю, что в Привате надежнее. Кроме того, в Привате у меня адекватно отображается задолженность, чего пока не видел в ПУМБ.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:21

Aps
В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный
Банк тоже другой.
Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.
Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?
И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:15

  Hennady написав:Хотів би звернути увагу представників банку (якщо такі тут є) і інших користувачів банку
Вирішив сплачувати ком. послуги через ваш додаток. Оформлення платежів зовсім неінформативне (не видно, на який рахунок сплачується, за що, від кого, за який період і т.д.).
Ввів свою адресу, вибрав із списку постачальника, при платежі ввів номер рахунку абонента (більше нічого додаток не запитував). Оплатив. Тиждень пройшов, гроші не зараховані.

А що за постачальник?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:59

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Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 15:38

Hennady Вітаємо! Приносимо вибачення за незручності у користуванні сервісами банку. Ми бажаємо допомогти Вам розібратися у даній ситуації. Будемо вдячні, якщо Ви знайдете можливість відправити в особисті повідомлення ПІП, ІНН, а також дату, суму платежу, назву постачальника і абонентський рахунок, за якими здійснювали оплату через мобільний додаток. Ми перевіримо дані та надамо відповідь.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:23

Re: ПУМБ

PUMB написав:Hennady Вітаємо! Приносимо вибачення за незручності у користуванні сервісами банку. Ми бажаємо допомогти Вам розібратися у даній ситуації. Будемо вдячні, якщо Ви знайдете можливість відправити в особисті повідомлення ПІП, ІНН, а також дату, суму платежу, назву постачальника і абонентський рахунок, за якими здійснювали оплату через мобільний додаток. Ми перевіримо дані та надамо відповідь.
Врут нагло. Больше 20 обращений и заявок по телефону. Десяток писем. Ничего не исправили. Тупо не отвечают и ничего не делают. Первые обращения с 01. 11.20. В шаблонах на оплату не существующий МФО банка и такой же р.с.
Только звонят с рекламой и не хотят исправить.
P.S. Как можно будет решить действительно важную проблемму- не знаю.
lel
 
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