Додано: Вів 06 лип, 2021 10:43

Хотів би звернути увагу представників банку (якщо такі тут є) і інших користувачів банку

Вирішив сплачувати ком. послуги через ваш додаток. Оформлення платежів зовсім неінформативне (не видно, на який рахунок сплачується, за що, від кого, за який період і т.д.).

Ввів свою адресу, вибрав із списку постачальника, при платежі ввів номер рахунку абонента (більше нічого додаток не запитував). Оплатив. Тиждень пройшов, гроші не зараховані. Почав розбиратись, виявляється, додаток зараховує гроші не на той рахунок.

Написав в онлайн-підтримку. Сказали йти у відділення, писати заяву на оскарження.

І далі... На запитання, що це ж помилка банку, а я буду змушений із-за помилки банку втрачати свій робочий час і, відповідно, заробітну плату (працюю у той же час, що відділення банку, просто залишити роботу і вийти на кілька годин змоги нема) оператор відповів, цитата

"Рахунки змінюються у постачальників, нам цю інформацію вони не передають, а слудкувати за всіма змінами немає можливості."

Виходить, клієнти банку методов проб і помилок, втратою свого часу і грошей, мають формувати банку базу постачальників?

Чому ж у, наприклад, Приватбанку такого нема? Там просто вводиш свою адресу, знаходиш постачальника (ком. послугу) і здійснюєш платіж, а щоб він прийшов за адресою - це проблема банку.

Чому я зараз маю цим займатися? Я розумію, що для того, щоб повернути свої кошти, але все ж таки - із-за помилки або небажання працювати когось у банку - чому я, а не банк?