Додано: Вів 06 лип, 2021 16:53

Ну, мне ответили, что передадут мои пожелания.Надо понимать, что здесь одни люди, передают другие, оно попадает третьему, тот распределяет исполнителям или ответственным и т.д. Чем больше структура, тем больше бардака. Так что нужно понимать современные бизнес-процессыВкратце с чем столкнулся в начале использования.1. Додаток тільки на одній мові! Чому нема вибору мови додатку?Змінювати мову у всьому телефоні заради одного вашого додатку не логічно і не зручно. У всіх додатках (будь яких) є вибір мови. Шукаєш постачальника на українській, пропонує на російській. Я-то знаю добре обидві мови, але для багатьох, думаю, це буде складно.2. Пошук постачальника. Логічно, що якщо користувач ввів адресу і вказав місто, то йому у пошуку видасть список постачальників з його міста, а не всієї України (для чого тоді вказувати місто?).По аналогії з Приватом. Там теж спочатку вказуєш адресу, так там тобі не просто постачальники з твого міста пропонуються, а саме які обслуговують саме цю адресу. У Вас вказав місто, а шукати треба серед усієї України.3. Знайшов постачальника (а він надає кілька послуг, для кожної з яких інший банківський рахунок). Я буду платити цьому постачальнику, якого знайшов, а на який саме рахунок і за яку послугу буде зараховано кошти? Додаток цього не показує і не дає вибору. Як це - платити і не знати за що платиш і кому? У Приваті перед списанням коштів (перед самою оплатою) дає перевірити платіж на останньому кроці перед списанням коштів (прізвище, абон. рахунок, сума, період, показники лічильників, кому, на який рахунок, назва послуги).Поки це згадав і мав натхнення описати.Ну і розробникам (я думаю, це якісь студенти) треба спробувати оплатити ком. послуги своїм батькам, а краще, щоб батьки самі спробували у присутності дітей, от тоді вони все і самі побачать.Ну, і само собою, невірні реквізити.Позиція банку озвучена: "реквізити змінюються, ми за цим слідкувати не будемо" - точна цитата у попередньому повідомленні, типу, розбирайтесь самі і т.д. Ось це головне - ця позиція банку. Платиш не знаючи кому і за що, і це твої проблеми, якщо не вгадав або не співпало. Потім ходи, оскаржуй, в суд подавай (зараз це дуже модно і сучасно радити клієнтам)