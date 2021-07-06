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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3315331633173318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 841
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
196
Всього голосів : 841
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:53

Re: ПУМБ

Ну, мне ответили, что передадут мои пожелания.
Надо понимать, что здесь одни люди, передают другие, оно попадает третьему, тот распределяет исполнителям или ответственным и т.д. Чем больше структура, тем больше бардака. Так что нужно понимать современные бизнес-процессы :)

Вкратце с чем столкнулся в начале использования.
1. Додаток тільки на одній мові! Чому нема вибору мови додатку?
Змінювати мову у всьому телефоні заради одного вашого додатку не логічно і не зручно. У всіх додатках (будь яких) є вибір мови. Шукаєш постачальника на українській, пропонує на російській. Я-то знаю добре обидві мови, але для багатьох, думаю, це буде складно.

2. Пошук постачальника. Логічно, що якщо користувач ввів адресу і вказав місто, то йому у пошуку видасть список постачальників з його міста, а не всієї України (для чого тоді вказувати місто?).
По аналогії з Приватом. Там теж спочатку вказуєш адресу, так там тобі не просто постачальники з твого міста пропонуються, а саме які обслуговують саме цю адресу. У Вас вказав місто, а шукати треба серед усієї України.

3. Знайшов постачальника (а він надає кілька послуг, для кожної з яких інший банківський рахунок). Я буду платити цьому постачальнику, якого знайшов, а на який саме рахунок і за яку послугу буде зараховано кошти? Додаток цього не показує і не дає вибору. Як це - платити і не знати за що платиш і кому? У Приваті перед списанням коштів (перед самою оплатою) дає перевірити платіж на останньому кроці перед списанням коштів (прізвище, абон. рахунок, сума, період, показники лічильників, кому, на який рахунок, назва послуги).

Поки це згадав і мав натхнення описати.
Ну і розробникам (я думаю, це якісь студенти) треба спробувати оплатити ком. послуги своїм батькам, а краще, щоб батьки самі спробували у присутності дітей, от тоді вони все і самі побачать.

Ну, і само собою, невірні реквізити.
Позиція банку озвучена: "реквізити змінюються, ми за цим слідкувати не будемо" - точна цитата у попередньому повідомленні, типу, розбирайтесь самі і т.д. Ось це головне - ця позиція банку. Платиш не знаючи кому і за що, і це твої проблеми, якщо не вгадав або не співпало. Потім ходи, оскаржуй, в суд подавай (зараз це дуже модно і сучасно радити клієнтам)
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 06 лип, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:00

Re: ПУМБ

PUMB написав:lel Здравствуйте! Приносим извинения за неудобства в пользовании услугами банка. Мы искренне хотим решить Ваш вопрос, для чего просим Вас, пожалуйста, направить в сообщения ФИО, ИНН, дату обращения на горячую линию и номер телефона, с которого звонили, а также номер составленных жалоб. Мы проверим информацию и предоставим Вам ответ.


Куда писать? Официальный сервис не отвечает 8 мес. Представителю в л.с.?
Востаннє редагувалось lel в Вів 06 лип, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:02

lel
То ж написали "В сообщения"
Пользователь ПУМБ - ЛС
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:16

  Hennady написав:Ferlakur
Місцевий енергозбут

Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:59

Re: ПУМБ

  Hennady написав:Шукаєш постачальника на українській, пропонує на російській
Треба шукати не по назві, а по коду ЄДРПОУ постачальника. Тільки так.
Далі додаток запропонує перевірити МФО, IBAN та інші доступні реквізити; якщо все коректно, можна створити шаблон для цього постачальника. По новоутвореним шаблонам краще для початку сплатити тестові пару гривень для перевірки корректності та почекати, поки гроші відобразяться у персональному кабінеті постачальника.

Сплачую по створеним таким чином шаблонам майже рік - все добре, платежі по Херсону надходять туди, куди потрібно.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:03

  Intento написав:
  Hennady написав:Шукаєш постачальника на українській, пропонує на російській
Треба шукати не по назві, а по його коду ЄДРПОУ. Тільки так.
Далі додаток запропанує перевірити МФО, IBAN та інші доступні реквізити; якщо все коректно, можна створити шаблон.

Сплачую по створеним таким чином шаблонам майже рік - все добре, платежі по Херсону надходять туди, куди потрібно.


Столиця, обласні центри - так, без проблем. А ось містечка і селища - багато недоопрацювань.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:10

  Hennady написав:(я думаю, це якісь студенти)


авторы воплей про сжижженные бабки так уже не думают :mrgreen:

Вы молодец, что проделали такую работу,
однако. по моему мнению, глупо подозревать ПУМБ в дискредитации идеи оплачивать счета онлайн :D

у меня вот и ОСББ добавили в одной квартире и УК в другой (ну у УК домов побольше будет конечно), а водоканал в одном городе - отпал, но там все отпало, приват только работает...

платим, кешбечим как получается
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:05

ЛУМУМБа вкрала копійку :D Ще на початку місяця заборгованість дорівнювала КЛ, а сьогодні зайшов і бачу, що стала на копійку більша за КЛ. Остання операція за карткою була ще у червні - зливав залишки через штовхалку, які до того зайшли тягнучкою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:14

klug, а мне подарили 2 коп:
Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......
Amethyst
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