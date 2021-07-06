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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 00:34
Amethyst написав:klug
, а мне подарили 2 коп:
Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......
Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці.
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