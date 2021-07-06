|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 00:34
Amethyst написав:klug
, а мне подарили 2 коп:
Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......
Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5862
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:32
Ferlakur написав: Hennady написав:Ferlakur
Місцевий енергозбут
Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.
А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.
Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво.
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 07:40
Hennady написав: Ferlakur написав: Hennady написав:Ferlakur
Місцевий енергозбут
Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.
А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.
Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво.
Пумб онлайн це в тому числі і додаток. Вона саме в додатку платить, інакше ж кешбеку не буде.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3970
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:50
Hennady написав:Aps
В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный
Банк тоже другой.
Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.
Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?
И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?
я коли сплачую комуналку через портмоне завжди дивлюся чи співпадає рахунок та банк в шаблонах портмоне з вказаними на квитанції постачальника.
так що перш ніж натиснути "сплатити" перевіряйте реквізити куди гроші запулюєте.
якщо не співпадає - відразу на підтримку скан квиташки. і вони виправлять рахунок в шаблоні. в портмоне так працює.
за власними коштами потрібно самому слідкувати а не на банк сподіватися.
ви телефонували до постачальника? може в них є такий банківьский рахунок і вони самі зарахують ваші кошти на особовий рахунок без заяв в банк?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7224
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flysoulfly
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|