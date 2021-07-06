Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3316331733183319 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 841 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 232 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 196 Всього голосів : 841 Додано: Сер 07 лип, 2021 00:34 Amethyst написав: klug, а мне подарили 2 коп:

Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20....... , а мне подарили 2 коп:Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......

Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці. Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці. klug Повідомлень: 5862 З нами з: 18.08.14 Подякував: 257 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лип, 2021 07:32 Ferlakur написав: Hennady написав: Ferlakur

Місцевий енергозбут Місцевий енергозбут

Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено. Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.

А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.

Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво. А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво. Hennady Повідомлень: 97 З нами з: 02.11.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лип, 2021 07:40 Hennady написав: Ferlakur написав: Hennady написав: Ferlakur

Місцевий енергозбут Місцевий енергозбут

Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено. Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.

А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.

Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво. А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво.

Пумб онлайн це в тому числі і додаток. Вона саме в додатку платить, інакше ж кешбеку не буде. Пумб онлайн це в тому числі і додаток. Вона саме в додатку платить, інакше ж кешбеку не буде. Ferlakur Повідомлень: 3970 З нами з: 14.10.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лип, 2021 09:50 Hennady написав: Aps

В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный

Банк тоже другой.

Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.

Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?

И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка? В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильныйБанк тоже другой.Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?



я коли сплачую комуналку через портмоне завжди дивлюся чи співпадає рахунок та банк в шаблонах портмоне з вказаними на квитанції постачальника.

так що перш ніж натиснути "сплатити" перевіряйте реквізити куди гроші запулюєте.

якщо не співпадає - відразу на підтримку скан квиташки. і вони виправлять рахунок в шаблоні. в портмоне так працює.

за власними коштами потрібно самому слідкувати а не на банк сподіватися.



ви телефонували до постачальника? може в них є такий банківьский рахунок і вони самі зарахують ваші кошти на особовий рахунок без заяв в банк? я коли сплачую комуналку через портмоне завжди дивлюся чи співпадає рахунок та банк в шаблонах портмоне з вказаними на квитанції постачальника.так що перш ніж натиснути "сплатити" перевіряйте реквізити куди гроші запулюєте.якщо не співпадає - відразу на підтримку скан квиташки. і вони виправлять рахунок в шаблоні. в портмоне так працює.за власними коштами потрібно самому слідкувати а не на банк сподіватися.ви телефонували до постачальника? може в них є такий банківьский рахунок і вони самі зарахують ваші кошти на особовий рахунок без заяв в банк? mephala Повідомлень: 7224 З нами з: 07.04.14 Подякував: 195 раз. Подякували: 802 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3316331733183319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: flysoulfly і 1 гістьМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор