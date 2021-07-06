RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3316331733183319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 841
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
196
Всього голосів : 841
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 00:34

  Amethyst написав:klug, а мне подарили 2 коп:
Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......

Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці.
klug
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:32

  Ferlakur написав:
  Hennady написав:Ferlakur
Місцевий енергозбут

Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.

А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.
Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво.
Hennady
 
Повідомлень: 98
З нами з: 02.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:40

  Hennady написав:
  Ferlakur написав:
  Hennady написав:Ferlakur
Місцевий енергозбут

Знайома платить в Хмельницькенергозбут пумбою онлайн, протягом останніх півроку, проблем не помічено.

А я про додаток, ПУМБ онлайн не пробував. Почекаємо, може й дойдуть грошики.
Але краще платити на сайті самого енергозбуту, там гроші зараховуються миттєво.

Пумб онлайн це в тому числі і додаток. Вона саме в додатку платить, інакше ж кешбеку не буде.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:50

  Hennady написав:Aps
В том то и дело, что я не знаю поменялся ли счет или он изначально забит неправильный
Банк тоже другой.
Понятно, что я сегодня не побегу в отделение. Надо брать отпуск за свой счет и тогда идти.
Вопрос не в этом. Счета меняются, что логично и очень может быть, но банк за этим не следит и со слов именно этого банка и не должен. Зачем тогда вообще с таким подходом предлагать оплачивать коммуналку в приложении?
И почему при таком подходе клиент расплачивается за косяки банка?


я коли сплачую комуналку через портмоне завжди дивлюся чи співпадає рахунок та банк в шаблонах портмоне з вказаними на квитанції постачальника.
так що перш ніж натиснути "сплатити" перевіряйте реквізити куди гроші запулюєте.
якщо не співпадає - відразу на підтримку скан квиташки. і вони виправлять рахунок в шаблоні. в портмоне так працює.
за власними коштами потрібно самому слідкувати а не на банк сподіватися.

ви телефонували до постачальника? може в них є такий банківьский рахунок і вони самі зарахують ваші кошти на особовий рахунок без заяв в банк?
mephala
 
Повідомлень: 7224
З нами з: 07.04.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 11:17

  mephala написав:так що перш ніж натиснути "сплатити" перевіряйте реквізити куди гроші запулюєте.
якщо не співпадає - відразу на підтримку скан квиташки. і вони виправлять рахунок в шаблоні. в портмоне так працює.
за власними коштами потрібно самому слідкувати а не на банк сподіватися.

Ви не в темі. Якщо оплачувати комуналку в додатку і обирати постачальника зі списку, то при оплаті не видно ніяких реквізитів, куди будуть зараховані кошти. Про що я і описав детально. А Ви або не читали зовсім, або не зрозуміли про що мова.
Hennady
 
Повідомлень: 98
З нами з: 02.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:13

  klug написав:
  Amethyst написав:klug, а мне подарили 2 коп:
Корректировка округления последнего платежа по рассрочке, договор ID 20.......

Ну от, у Вас хоч щось видно, а у мене жодних змін у виписці.

А мені аж 3 копійки подарував ПУМБ, розщедрився, у виписці видно також.

А стосовно комуналки багато від постачальника залежить, бо є такі, де можна перевірити реквізити перед оплатою, а є й інші, де їх видно тільки після платежу в історії комуналки в додатку. Можливо, ті що не показують, самі слідкують за змінами реквізитів, а інші покладають цю задачу на платників... Підкажете, шановний представник ПУМБ?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3085
З нами з: 10.12.07
Подякував: 160 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:01

  kreuz написав:Можливо, ті що не показують, самі слідкують за змінами реквізитів, а інші покладають цю задачу на платників...

І не надійтеся. Тут уже були сльози, що не в ту кишеню гроші пішли або зовсім не пішли.
klug
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3316331733183319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, Google Adsense [Bot], wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95956)
07.07.2021 17:36
UNIQA (344)
07.07.2021 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.