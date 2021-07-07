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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:20
Amethyst написав: Mathias написав:
Депоставки вверх, максимум 10% на 12 и 18 месяцев через онлайн-банкинг
15% ждем-с
У валюті.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 22:22
klug написав: Amethyst написав: Mathias написав:
Депоставки вверх, максимум 10% на 12 и 18 месяцев через онлайн-банкинг
15% ждем-с
У валюті.
Ага. В ойро. БезналоХових...
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