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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3317331833193320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 841
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
232
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
196
Всього голосів : 841
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:20

  Amethyst написав:
  Mathias написав:Депоставки вверх, максимум 10% на 12 и 18 месяцев через онлайн-банкинг

15% ждем-с :P

У валюті.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:22

  klug написав:
  Amethyst написав:
  Mathias написав:Депоставки вверх, максимум 10% на 12 и 18 месяцев через онлайн-банкинг

15% ждем-с :P

У валюті.

Ага. В ойро. БезналоХових... ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:48

Случайно обнаружил сегодня интересный нюанс. При пополнении кредитки через терминал сумма ЛП после перехода через полночь уменьшается вне зависимости от того, во сколько было это пополнение. Видимо просто потому, что родные терминалы ПУМБ есть только в их отделениях, и работают только до 18:00. А если тянуть денежку на кредитку с дебетки после 18:00, то сумма ЛП не уменьшается после полуночи. Даже когда обе карты ПУМБа и перевод сделан в веб или приложении! То есть закинул денежку с дебетки на кредитку условно сегодня после 18:00, а сумма ЛП уменьшится только послезавтра. Хотя может это только из-за того, что банк в пятницу после 18:00 уже не проводит платежи. Так это внутри системы перевод, там автоматом всё должно быть.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:35

А не пофиг ли когда он что там у себя проводит и через сколько ночей оно там отображается. Имхо прогнал в начале месяца обороты исходя из того что лумумба показывает к погашению, перепроверил через недельку что всю сумму учли и забыл до следующего месяца. Затраты ума и времени на попытки понять почему оно отразилось через ночь, а не на следующую имхо того не стоят.
Flamingo
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Повідомлень: 6561
З нами з: 20.03.15
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  #<1 ... 3317331833193320
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