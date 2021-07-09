Додано: Суб 10 лип, 2021 12:48

Случайно обнаружил сегодня интересный нюанс. При пополнении кредитки через терминал сумма ЛП после перехода через полночь уменьшается вне зависимости от того, во сколько было это пополнение. Видимо просто потому, что родные терминалы ПУМБ есть только в их отделениях, и работают только до 18:00. А если тянуть денежку на кредитку с дебетки после 18:00, то сумма ЛП не уменьшается после полуночи. Даже когда обе карты ПУМБа и перевод сделан в веб или приложении! То есть закинул денежку с дебетки на кредитку условно сегодня после 18:00, а сумма ЛП уменьшится только послезавтра. Хотя может это только из-за того, что банк в пятницу после 18:00 уже не проводит платежи. Так это внутри системы перевод, там автоматом всё должно быть.