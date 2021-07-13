PUMB написав:3. 2.5.26 «Переказ коштів з використанням карток банків України за допомогою сервісу Card-to-Card». Цей документ знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті банку, а також в мобільному додатку ПУМБ online.
Ви не вказали назву документа :p Цей пункт знайшов у файлі «Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб». Але там є зноска зі змістом:
Тобто в разі p2p-ререказу сервісами іншими банками, то це буде безкоштовно?
Й чомусь я знайшов у мобільному застосунку "ПУМБ online" цю інформацію Де саме вона повинна бути?
ps Дякую за увагу. По пунктам 1 і 2 печально, а очікую реалізації
Документ, про який Ви запитували раніше, називається: «Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування фізичних осіб». Дійсно, Р2Р перекази згідно з умовами картки "ВсеМожу" на сторонніх сервісах без комісії. Дана інформація розміщена на офіційному сайті банку: pumb.ua, а також в повній версії ПУМБ online.
maxstar написав:Изменения в тарифах обслуживания карт «ПУМБ»
🗓 Со 2 августа вступают в силу обновленные тарифы, которые предусматривают появление комиссии за пополнение 💶 евро-карт.
Так, со 2 августа пополнение карт «ВсеКарта» в 💶 евро через кассу будет стоить 1% от вносимой суммы, а при безналичном переводе — 1%, при этом минимальная комиссия составит эквивалент 5€ + 30₴. По премиальным пакетам «Блек Платинум» и «Прем'єр»: — через кассу банка — 1%; — безналичный перевод — 0.5% (для «Прем'єр» — 0.3%), мин. эквивалент 5€.
Также, изменяются тарифы по операциям, которые проходят через кассу банка без открытия счета: — «Перекази фізичних осіб без відкриття поточного рахунку за договорами купівлі-продажу автомобілів на користь юридичних осіб-продавців автомобілів (в т.ч. СПД)» - 0,2% от суммы, мин. 25₴. — «Перекази фізичних осіб без відкриття поточного рахунку за договорами, предметом яких є розрахунки за нерухомість, на користь юридичних осіб-продавців нерухомості» - 0,2% от суммы, мин. 25₴ макс. 750₴.
Добрый день! Благодарим Вас, что поделились с нами информацией об внесении изменений по тарифам на обслуживание физических лиц. Действительно, с 2 августа 2021 вступают в силу изменения в тарифы АО «ПУМБ» на обслуживание физических лиц. Подробнее ознакомиться с новой редакцией тарифов на обслуживание физических лиц можно по этой ссылке: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 3469455134 А также, с тарифами на обслуживание физических лиц по продуктам, которые не оформляются – по этой ссылке: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 2791752719 При наличии дополнительных вопросов обращайтесь к специалистам отделений АО «ПУМБ» или в Центр обслуживания клиентов по телефонам: +38 044 290 7 290 по Украине и из-за рубежа; +38 096 290 7 290 +38 050 290 7 290 +38 093 290 7 290
_PORT_UA написав:Добрый день. Если есть представитель банка в теме, то может он подсказать, эти номера телефонов +380442250175, +380487297926 имеют отношение к банку? Наяривают на номер, на котором открыт продукт только ПУМБа, нигде больше в банках и пр.не оставлялся. Сайты об опасности номеров телефона однозначно не говорят, что эти номера мошенники.
Аналогично, сегодня теребенят с номера +380487297926.
_PORT_UA написав:Добрый день. Если есть представитель банка в теме, то может он подсказать, эти номера телефонов +380442250175, +380487297926 имеют отношение к банку? Наяривают на номер, на котором открыт продукт только ПУМБа, нигде больше в банках и пр.не оставлялся. Сайты об опасности номеров телефона однозначно не говорят, что эти номера мошенники.
Аналогично, сегодня теребенят с номера +380487297926.
Добрый день! Так как указывали ранее, номера: +3804422550175,+380487297926, не принадлежать нашему банку. А также, большая просьба не рассказывайте никаких личных данных в телефонному режиме, это могут быть мошенники. Кроме того, просьба сразу же обращаться на горячую линию банка: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290.
_PORT_UA написав:Добрый день. Если есть представитель банка в теме, то может он подсказать, эти номера телефонов +380442250175, +380487297926 имеют отношение к банку? Наяривают на номер, на котором открыт продукт только ПУМБа, нигде больше в банках и пр.не оставлялся. Сайты об опасности номеров телефона однозначно не говорят, что эти номера мошенники.
Аналогично, сегодня теребенят с номера +380487297926.
ну, с 048 все просто - это городские Жемчужины у Моря, то есть Интертелекома (где он, кстати), откочевавшие в СИП и использующиеся Службой безопасности Сбербанка с 044, конечно, сложнее, но и там можно интертелекомовский диапазон вычислить
_PORT_UA написав:Добрый день. Если есть представитель банка в теме, то может он подсказать, эти номера телефонов +380442250175, +380487297926 имеют отношение к банку? Наяривают на номер, на котором открыт продукт только ПУМБа, нигде больше в банках и пр.не оставлялся. Сайты об опасности номеров телефона однозначно не говорят, что эти номера мошенники.
Аналогично, сегодня теребенят с номера +380487297926.
ну, с 048 все просто - это городские Жемчужины у Моря, то есть Интертелекома (где он, кстати), откочевавшие в СИП и использующиеся Службой безопасности Сбербанка с 044, конечно, сложнее, но и там можно интертелекомовский диапазон вычислить
По приколу, попытался позвонить на эти номера (и с кодом и без) с левого городского номера-даже вызов не идёт, либо обрубается, либо послуга недоступна))) Так что если у кого-то были звонки с этих номеров, или с других левых, а потом начались непонятные движения - попытки входа, блокировки и тд и тп- однозначно мошенники. Сообщайте, если что, но лучше бы не было ничего!
По приколу, попытался позвонить на эти номера (и с кодом и без) с левого городского номера-даже вызов не идёт, либо обрубается, либо послуга недоступна))) Так что если у кого-то были звонки с этих номеров, или с других левых, а потом начались непонятные движения - попытки входа, блокировки и тд и тп- однозначно мошенники. Сообщайте, если что, но лучше бы не было ничего!
Обрубается потому как им и не надо входящими парится,даже не активировали по *7471. Я на год за 50грн. выбрал новый красивый городской номер,прикольная тема и не дорого ,логин по банкИД https://my.intertelecom.ua/login/sip