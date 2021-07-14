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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3323332433253326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:24

Re: ПУМБ

PUMB, то уведомил он, что кешбек выплачен банком :D
Спасибо, что мониторите ветку )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:49

  MASolomko написав:PUMB, то уведомил он, что кешбек выплачен банком :D
Спасибо, что мониторите ветку )

Благодарим за уточнение :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:21

Re: ПУМБ

Подскажите, как лучше перевести деньги с карты Альфы пакетной на ПУМБ всеможу: платеж по СЭП с Альфы на всекарту, а с неё на кредитную (или сразу на кредитную?) или потянуть с Альфы на всекарту, а затем на кредитную?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:26

Re: ПУМБ

Oktawa написав:Подскажите, как лучше перевести деньги с карты Альфы пакетной на ПУМБ всеможу: платеж по СЭП с Альфы на всекарту, а с неё на кредитную (или сразу на кредитную?) или потянуть с Альфы на всекарту, а затем на кредитную?

СЕП на кредитку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:02

PUMB
Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:22

  Amid написав:PUMB
Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно.


Нам не удобно, а Вайберу привлечение новых пользователей.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49

  Oktawa написав:Подскажите, как лучше перевести деньги с карты Альфы пакетной на ПУМБ всеможу: платеж по СЭП с Альфы на всекарту, а с неё на кредитную (или сразу на кредитную?) или потянуть с Альфы на всекарту, а затем на кредитную?


Добрый день! Хотим обратить внимание, что у нас нет комиссии за зачисление платежа на счета «»ВсеКарта» и «»ВсеМожу», а так же при переводах с пакета «ВсеКарта» на кредитную карту «ВсеМожу» или наоборот через «ПУМБ Online». С нашей стороны комиссия за перевод будет отсутствовать. А также желаем отметить, что комиссия может быть со стороны отправителя («Альфа-Банк»), просьба перед переводом ознакомиться с комиссией отправителя.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:37

  Amid написав:PUMB
Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно.

Добрый день! Мы понимаем важность расширения функционала приложения и активно работаем над его улучшением. Но этот процесс требует немного времени. ​В случае, если выбор кеш-бека будет интегрирован, в приложение, мы дополнительно проинформируем наших клиентов. Следите, пожалуйста, за новостями на официальном сайте банка.
PUMB
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  #<1 ... 3323332433253326
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