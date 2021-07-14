PUMB, то уведомил он, что кешбек выплачен банком
Спасибо, что мониторите ветку )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лип, 2021 14:24
Re: ПУМБ
PUMB, то уведомил он, что кешбек выплачен банком
Спасибо, что мониторите ветку )
Додано: Сер 14 лип, 2021 14:49
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:21
Re: ПУМБ
Подскажите, как лучше перевести деньги с карты Альфы пакетной на ПУМБ всеможу: платеж по СЭП с Альфы на всекарту, а с неё на кредитную (или сразу на кредитную?) или потянуть с Альфы на всекарту, а затем на кредитную?
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:26
Re: ПУМБ
СЕП на кредитку.
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:02
PUMB
Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно.
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:22
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:49
Добрый день! Хотим обратить внимание, что у нас нет комиссии за зачисление платежа на счета «»ВсеКарта» и «»ВсеМожу», а так же при переводах с пакета «ВсеКарта» на кредитную карту «ВсеМожу» или наоборот через «ПУМБ Online». С нашей стороны комиссия за перевод будет отсутствовать. А также желаем отметить, что комиссия может быть со стороны отправителя («Альфа-Банк»), просьба перед переводом ознакомиться с комиссией отправителя.
Додано: Чет 15 лип, 2021 12:37
Добрый день! Мы понимаем важность расширения функционала приложения и активно работаем над его улучшением. Но этот процесс требует немного времени. В случае, если выбор кеш-бека будет интегрирован, в приложение, мы дополнительно проинформируем наших клиентов. Следите, пожалуйста, за новостями на официальном сайте банка.
|