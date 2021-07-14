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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3324332533263327 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 233 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Чет 15 лип, 2021 14:56 mustbe написав: klug написав: рекомендованим листом на головний офіс... рекомендованим листом на головний офіс...

Не, это не по-жижитальски.

А вот Ахметычу на пейджер скинуть - самое оно Не, это не по-жижитальски.А вот Ахметычу на пейджер скинуть - самое оно

Я навіть на BBS-ноду згоден, головне, щоб вони рухалися, бо більша ймовірність, що вони раніше кишмиш прикриють, ніж додадуть альтернативу. Я навіть на BBS-ноду згоден, головне, щоб вони рухалися, бо більша ймовірність, що вони раніше кишмиш прикриють, ніж додадуть альтернативу. klug Повідомлень: 5892 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 766 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 15:59 klug написав: PUMB написав: Amid написав: PUMB

Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно. Есть в планах перенести выбор категорий кэшбека в приложение? Пользоваться вайбером вцелом и вайбер-ботом в частности, не всегода удобно.

Добрый день! Мы понимаем важность расширения функционала приложения и активно работаем над его улучшением. Но этот процесс требует немного времени. ​В случае, если выбор кеш-бека будет интегрирован, в приложение, мы дополнительно проинформируем наших клиентов. Следите, пожалуйста, за новостями на официальном сайте банка. Добрый день! Мы понимаем важность расширения функционала приложения и активно работаем над его улучшением.​В случае, если выбор кеш-бека будет интегрирован, в приложение, мы дополнительно проинформируем наших клиентов. Следите, пожалуйста, за новостями на официальном сайте банка.

Кешбек з'явився у Вас ще у минулому році, але досі Вайбер залишається єдиним каналом, який дозволяє обрати категорії і взагалі дізнатися, що вони існують. Додайте ще хоча б один альтернативний, на що там спроможний Ваш ІТ-відділ: оператор, чат, інтегруйте вибір в Поліну, у відділенні, за допомогою СМС, рекомендованим листом на головний офіс... Кешбек з'явився у Вас ще у минулому році, але досі Вайбер залишається єдиним каналом, який дозволяє обрати категорії і взагалі дізнатися, що вони існують. Додайте ще хоча б один альтернативний, на що там спроможний Ваш ІТ-відділ: оператор, чат, інтегруйте вибір в Поліну, у відділенні, за допомогою СМС, рекомендованим листом на головний офіс...

Вітаємо! Ми працюємо на ринку України вже майже 30 років і прагнемо бути кращими для кожного нашого клієнта. На сьогоднішній день мобільний додаток ПУМБ online дає можливість швидко та без комісії здійснювати різні операції не виходячи з дому, зокрема контролювати свої рахунки та картки, оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо), здійснювати банківські перекази і обмін валют, погашати та контролювати кредити та кредитні картки, розміщувати та управляти депозитами, відкривати та зручно користуватися віртуальною карткою «всеКАРТА». Ми згідні, що маємо над чим працювати та повністю розуміємо важливість контролю інших операцій в мобільному додатку. Саме тому ми повторно залишили Ваше прохання, щоб якнайшвидше взяти до уваги цю пропозицію. Слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами на офіційному сайті банку.

А також, звертаємо увагу, що Ви завжди можете залишити побажання по роботі додатка і додаванню нового функціонала через форму зворотного зв'язку в верхньому правому куті. Вітаємо! Ми працюємо на ринку України вже майже 30 років і прагнемо бути кращими для кожного нашого клієнта. На сьогоднішній день мобільний додаток ПУМБ online дає можливість швидко та без комісії здійснювати різні операції не виходячи з дому, зокрема контролювати свої рахунки та картки, оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо), здійснювати банківські перекази і обмін валют, погашати та контролювати кредити та кредитні картки, розміщувати та управляти депозитами, відкривати та зручно користуватися віртуальною карткою «всеКАРТА». Ми згідні, що маємо над чим працювати та повністю розуміємо важливість контролю інших операцій в мобільному додатку. Саме тому ми повторно залишили Ваше прохання, щоб якнайшвидше взяти до уваги цю пропозицію. Слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами на офіційному сайті банку.А також, звертаємо увагу, що Ви завжди можете залишити побажання по роботі додатка і додаванню нового функціонала через форму зворотного зв'язку в верхньому правому куті. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2488 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 16:38 Re: ПУМБ Хороший, надежный банк;

Сскорее всего, ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ среди банков в Украине;

Прекрасное обслуживание в отделениях;

Вежливое обслуживание по горячей линии.

Все это есть.

Но есть и полное игнорирование вопросов, связанных с некорректной работой PUMB-ONLINE после обращений на горячую линию. В большинстве случаев результатом таких обращений будет только СМС с номером обращения и обещанием обязательно сообщить о результатах его рассмотрения. Иногда может прийти второе сообщение с указанием даже даты, до которой вам пообещают надать ответ. Но не сам ответ. Mr V Повідомлень: 3 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 17:29 Mr V написав: Хороший, надежный банк;

Сскорее всего, ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ среди банков в Украине;

Прекрасное обслуживание в отделениях;

Вежливое обслуживание по горячей линии.

Все это есть.

Но есть и полное игнорирование вопросов, связанных с некорректной работой PUMB-ONLINE после обращений на горячую линию. В большинстве случаев результатом таких обращений будет только СМС с номером обращения и обещанием обязательно сообщить о результатах его рассмотрения. Иногда может прийти второе сообщение с указанием даже даты, до которой вам пообещают надать ответ. Но не сам ответ. Хороший, надежный банк;Сскорее всего, ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ среди банков в Украине;Прекрасное обслуживание в отделениях;Вежливое обслуживание по горячей линии.Все это есть.Но есть и полное игнорирование вопросов, связанных с некорректной работой PUMB-ONLINE после обращений на горячую линию. В большинстве случаев результатом таких обращений будет только СМС с номером обращения и обещанием обязательно сообщить о результатах его рассмотрения. Иногда может прийти второе сообщение с указанием даже даты, до которой вам пообещают надать ответ. Но не сам ответ.



Добрый день! Благодарим, что нашли время поделиться своими впечатлениями о нашей работе. А также, будем рады помочь Вам и разобраться детальнее. Для того чтобы мы могли детальнее рассмотреть ситуацию относительно статуса Ваших обращений, просим по возможности направить нам в личные сообщения: ФИО, номер обращения и дату звонка на горячую линию, и мы во всем разберемся. Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона, для ОС IOS ― «встряхнуть» устройство, после чего нажать «ОК» в уведомлении «Обратная связь». Добрый день! Благодарим, что нашли время поделиться своими впечатлениями о нашей работе. А также, будем рады помочь Вам и разобраться детальнее. Для того чтобы мы могли детальнее рассмотреть ситуацию относительно статуса Ваших обращений, просим по возможности направить нам в личные сообщения: ФИО, номер обращения и дату звонка на горячую линию, и мы во всем разберемся. Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона, для ОС IOS ― «встряхнуть» устройство, после чего нажать «ОК» в уведомлении «Обратная связь». PUMB

Представник банку Повідомлень: 2488 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 154 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 18:51 PUMBПисать ЛС пока счетчик не позволяет. Mr V Повідомлень: 3 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 19:26 Банк пообещал оплату без комиссии коммунальных платежей и даже кешбек за проведение таких платежей в мобильном приложении, но , как оказалось, по какой то причине не все поставщики коммунальных услуг могут быть подключены к данному сервису. Более того, компания была включена в список и находилась по ОКПО /сейчас эту компанию из списка поставщиков уже удалили, хотя она работает и продолжает поставлять коммунальные услуги/, реквизиты счета совпадали, но платеж не проходил. Оплата за реквизитами из приложения и/или отправка фотографии квитанций, как предлагалось банком, а также 5-кратное нажатиеие и отсылка скрина результата не дало. Эпопея с подключением этого поставщика коммунальных услуг длится уже третий месяц. Mr V Повідомлень: 3 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 лип, 2021 20:01 Re: ПУМБ PUMB написав: Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона... Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона... У меня данная функция не работает. Ничего не происходит ни тапанием 5 раз, ни зайти в раздел "Другое" и затем пункт "Отправить сообщение" > согласиться на обратную связь.



Возможно, что вашему приложению не нравится то, что отключено приложение Gmail, но используется стандартный клиент Email.



PUMB написав: оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо) оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо) Коммуналку через ваше приложение оплачивать стрёмно -- нельзя посмотреть реквизиты получателя IBAN и ЄДРГПОУ. На квитанции не наложен КЭП, а штампик банка даже в pdf тоже стрёмный и некрасивый, что эту бумажку нет смысла распечатывать.



Mr V написав: Но есть и полное игнорирование вопросов... Но есть и полное игнорирование вопросов... У меня аналогично.

Через электронную почту писал целую простыну касательно отсутствия возможности выбрать кешбек по категории в Viber, если сменить основной номер. Плюнул и вернул старый номер основным, кешбек получилось в Viber выбрать.

Потом была проблема с выплатой кешбека по акции "Yasno" (оформлял всеМОЖУ именно под неё). Всё бестолку: и обращения в контакт-ценрт с получением номера заявки, и отправка ни одного письма на э/почту, далее ускорять через facebook, потом оформлять э/обращения согласно закона и потом отправив на э/почту -- игнор. Даже обращение к НБУ не поспособствовало. В итоге там оказалась недоплата ~20 грн -- плюнул и забыл.

У меня были простые расчёты оплата 3к грн коммуналки = 300 грн кешбека. Выплатили меньше...



А так приложению поставил оценку 4, ну может с плюсиком. Есть отставания к диджитализации. Удобство пополнения ваших карт на высоте, хороших партнёров выбрали -- много терминалов. Бомбовские акции по всеМОЖУ. У меня данная функция не работает. Ничего не происходит ни тапанием 5 раз, ни зайти в раздел "Другое" и затем пункт "Отправить сообщение" > согласиться на обратную связь.Возможно, что вашему приложению не нравится то, что отключено приложение Gmail, но используется стандартный клиент Email.Коммуналку через ваше приложение оплачивать стрёмно -- нельзя посмотреть реквизиты получателя IBAN и ЄДРГПОУ. На квитанции не наложен КЭП, а штампик банка даже в pdf тоже стрёмный и некрасивый, что эту бумажку нет смысла распечатывать.У меня аналогично.Через электронную почту писал целую простыну касательно отсутствия возможности выбрать кешбек по категории в Viber, если сменить основной номер. Плюнул и вернул старый номер основным, кешбек получилось в Viber выбрать.Потом была проблема с выплатой кешбека по акции "Yasno" (оформлял всеМОЖУ именно под неё). Всё бестолку: и обращения в контакт-ценрт с получением номера заявки, и отправка ни одного письма на э/почту, далее ускорять через facebook, потом оформлять э/обращения согласно закона и потом отправив на э/почту -- игнор. Даже обращение к НБУ не поспособствовало. В итоге там оказалась недоплата ~20 грн -- плюнул и забыл.У меня были простые расчёты оплата 3к грн коммуналки = 300 грн кешбека. Выплатили меньше...А так приложению поставил оценку 4, ну может с плюсиком. Есть отставания к диджитализации. Удобство пополнения ваших карт на высоте, хороших партнёров выбрали -- много терминалов. Бомбовские акции по всеМОЖУ. MASolomko

Повідомлень: 3487 З нами з: 08.03.18 Подякував: 420 раз. Подякували: 619 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3324332533263327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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