Я навіть на BBS-ноду згоден, головне, щоб вони рухалися, бо більша ймовірність, що вони раніше кишмиш прикриють, ніж додадуть альтернативу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:56
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:59
Вітаємо! Ми працюємо на ринку України вже майже 30 років і прагнемо бути кращими для кожного нашого клієнта. На сьогоднішній день мобільний додаток ПУМБ online дає можливість швидко та без комісії здійснювати різні операції не виходячи з дому, зокрема контролювати свої рахунки та картки, оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо), здійснювати банківські перекази і обмін валют, погашати та контролювати кредити та кредитні картки, розміщувати та управляти депозитами, відкривати та зручно користуватися віртуальною карткою «всеКАРТА». Ми згідні, що маємо над чим працювати та повністю розуміємо важливість контролю інших операцій в мобільному додатку. Саме тому ми повторно залишили Ваше прохання, щоб якнайшвидше взяти до уваги цю пропозицію. Слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами на офіційному сайті банку.
А також, звертаємо увагу, що Ви завжди можете залишити побажання по роботі додатка і додаванню нового функціонала через форму зворотного зв'язку в верхньому правому куті.
Додано: Чет 15 лип, 2021 16:38
Re: ПУМБ
Хороший, надежный банк;
Сскорее всего, ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ среди банков в Украине;
Прекрасное обслуживание в отделениях;
Вежливое обслуживание по горячей линии.
Все это есть.
Но есть и полное игнорирование вопросов, связанных с некорректной работой PUMB-ONLINE после обращений на горячую линию. В большинстве случаев результатом таких обращений будет только СМС с номером обращения и обещанием обязательно сообщить о результатах его рассмотрения. Иногда может прийти второе сообщение с указанием даже даты, до которой вам пообещают надать ответ. Но не сам ответ.
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:29
Добрый день! Благодарим, что нашли время поделиться своими впечатлениями о нашей работе. А также, будем рады помочь Вам и разобраться детальнее. Для того чтобы мы могли детальнее рассмотреть ситуацию относительно статуса Ваших обращений, просим по возможности направить нам в личные сообщения: ФИО, номер обращения и дату звонка на горячую линию, и мы во всем разберемся. Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона, для ОС IOS ― «встряхнуть» устройство, после чего нажать «ОК» в уведомлении «Обратная связь».
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:26
Банк пообещал оплату без комиссии коммунальных платежей и даже кешбек за проведение таких платежей в мобильном приложении, но , как оказалось, по какой то причине не все поставщики коммунальных услуг могут быть подключены к данному сервису. Более того, компания была включена в список и находилась по ОКПО /сейчас эту компанию из списка поставщиков уже удалили, хотя она работает и продолжает поставлять коммунальные услуги/, реквизиты счета совпадали, но платеж не проходил. Оплата за реквизитами из приложения и/или отправка фотографии квитанций, как предлагалось банком, а также 5-кратное нажатиеие и отсылка скрина результата не дало. Эпопея с подключением этого поставщика коммунальных услуг длится уже третий месяц.
Додано: Чет 15 лип, 2021 20:01
Re: ПУМБ
У меня данная функция не работает. Ничего не происходит ни тапанием 5 раз, ни зайти в раздел "Другое" и затем пункт "Отправить сообщение" > согласиться на обратную связь.
Возможно, что вашему приложению не нравится то, что отключено приложение Gmail, но используется стандартный клиент Email.
Коммуналку через ваше приложение оплачивать стрёмно -- нельзя посмотреть реквизиты получателя IBAN и ЄДРГПОУ. На квитанции не наложен КЭП, а штампик банка даже в pdf тоже стрёмный и некрасивый, что эту бумажку нет смысла распечатывать.
У меня аналогично.
Через электронную почту писал целую простыну касательно отсутствия возможности выбрать кешбек по категории в Viber, если сменить основной номер. Плюнул и вернул старый номер основным, кешбек получилось в Viber выбрать.
Потом была проблема с выплатой кешбека по акции "Yasno" (оформлял всеМОЖУ именно под неё). Всё бестолку: и обращения в контакт-ценрт с получением номера заявки, и отправка ни одного письма на э/почту, далее ускорять через facebook, потом оформлять э/обращения согласно закона и потом отправив на э/почту -- игнор. Даже обращение к НБУ не поспособствовало. В итоге там оказалась недоплата ~20 грн -- плюнул и забыл.
У меня были простые расчёты оплата 3к грн коммуналки = 300 грн кешбека. Выплатили меньше...
А так приложению поставил оценку 4, ну может с плюсиком. Есть отставания к диджитализации. Удобство пополнения ваших карт на высоте, хороших партнёров выбрали -- много терминалов. Бомбовские акции по всеМОЖУ.
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