Додано: Чет 15 лип, 2021 20:01

PUMB написав: Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона... Также напоминаем, что в случае возникновения технических проблем Вы всегда можете сообщить об этом банк, отправив нам отчет через приложение. Для этого следует: для ОС Android ― 5 раз нажать пальцем по экрану смартфона...

PUMB написав: оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо) оплачувати різні послуги (поповнення мобільного, комунальні оплати тощо)

Mr V написав: Но есть и полное игнорирование вопросов... Но есть и полное игнорирование вопросов...

У меня данная функция не работает. Ничего не происходит ни тапанием 5 раз, ни зайти в раздел "Другое" и затем пункт "Отправить сообщение" > согласиться на обратную связь.Возможно, что вашему приложению не нравится то, что отключено приложение Gmail, но используется стандартный клиент Email.Коммуналку через ваше приложение оплачивать стрёмно -- нельзя посмотреть реквизиты получателя IBAN и ЄДРГПОУ. На квитанции не наложен КЭП, а штампик банка даже в pdf тоже стрёмный и некрасивый, что эту бумажку нет смысла распечатывать.У меня аналогично.Через электронную почту писал целую простыну касательно отсутствия возможности выбрать кешбек по категории в Viber, если сменить основной номер. Плюнул и вернул старый номер основным, кешбек получилось в Viber выбрать.Потом была проблема с выплатой кешбека по акции "Yasno" (оформлял всеМОЖУ именно под неё). Всё бестолку: и обращения в контакт-ценрт с получением номера заявки, и отправка ни одного письма на э/почту, далее ускорять через facebook, потом оформлять э/обращения согласно закона и потом отправив на э/почту -- игнор. Даже обращение к НБУ не поспособствовало. В итоге там оказалась недоплата ~20 грн -- плюнул и забыл.У меня были простые расчёты оплата 3к грн коммуналки = 300 грн кешбека. Выплатили меньше...А так приложению поставил оценку 4, ну может с плюсиком. Есть отставания к диджитализации. Удобство пополнения ваших карт на высоте, хороших партнёров выбрали -- много терминалов. Бомбовские акции по всеМОЖУ.