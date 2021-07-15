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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3325332633273328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:21

Mr V нові тарифи саме по євро передбаають коміс... ніби з 02.09 ... дату не гарантую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:24

  Mr V написав:Эпопея с подключением этого поставщика коммунальных услуг длится уже третий месяц.

Тут ще не усіх додали, хто взимку звертався, а у Вас усього три місяці. Треба трохи більше часу, банк уже 30 років на ринку і що там ще представник писав...

  stas_rst написав:Mr V нові тарифи саме по євро передбаають коміс... ніби з 02.09 ... дату не гарантую

От і молодець, бо з 02.08: viewtopic.php?p=5260452#p5260452
klug
 
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