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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:21
Mr V нові тарифи саме по євро передбаають коміс... ніби з 02.09 ... дату не гарантую
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:24
Тут ще не усіх додали, хто взимку звертався, а у Вас усього три місяці. Треба трохи більше часу, банк уже 30 років на ринку і що там ще представник писав...
От і молодець, бо з 02.08: viewtopic.php?p=5260452#p5260452
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