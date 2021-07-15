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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:21
Mr V нові тарифи саме по євро передбачають коміс... ніби з 02.08 ... дату не гарантую
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 16 лип, 2021 08:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:24
Тут ще не усіх додали, хто взимку звертався, а у Вас усього три місяці. Треба трохи більше часу, банк уже 30 років на ринку і що там ще представник писав...
От і молодець, бо з 02.08: viewtopic.php?p=5260452#p5260452
Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:07
klug Дякую за уточнення. Тому й зробив зноску про гарантії Уже виправив
Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:42
ПУМБ
Добрый день.
Рассрочки на покупки от 1000 так и не приходят никому?
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