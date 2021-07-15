Рассрочки на покупки от 1000 так и не приходят никому?
Добрый день! Благодарим, что обратили наше внимание на работу сервиса «Оплата частинами». Напоминаем, что предложение не распространяется на оплаты, которые проходят как Р2Р-перевод (например, оплата наложенного платежа через сервисы «Новой Почты»). В случае, если Вы совершили безналичную оплату в сумме от 1000 грн., и не получили предложение, просим сообщить Ваши данные в личные сообщения, чтобы у нас была возможность проверить и исправить ситуацию.
PUMB написав:Обращаем Ваше внимание, что квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе
Уважаемый Представитель, существует огромное количество классических ОСМД, которые приняли решение про самостоятельное управление домом и не предоставляют совладельцам никаких услуг, в т.ч. жилищно-коммунальных:
- у совладельцев индивидуальные договора на водо- тепло- газо- электроснабжение с соответствующими поставщиками)
- ОСМД не являются исполнителями услуг в отношениях с совладельцами квартир, так как «предоставление услуг» подразумевает получение прибыли от хозяйственной деятельности, а согласно ст. 4 Закона об ОСМД, «ОСМД створюється як непідприємницьке товариство», имеет статус неприбыльной организации и не имеет целью получение прибыли.
- ОСМД только собирает и аккумулирует средства совладельцев, оплачивая общие расходы (по содержание дома и придомовой территории) в соответствии с уставом и утвержденной сметой.
Иное дело, когда совладельцы ОСМД решили заключить договор с управляющей компанией - она оказывает услуги и тут формирование «квитанций от поставщика» вполне уместно.
Поэтому совладельцы классических ОСМД платят не «квартплату за услуги» ОСББ (ОСМД), а взносы на возмещение расходов по содержанию общедомового имущества. Содержание общего имущества не является услугой, потому и квитанций на услуги у таких ОСМД по Закону быть не может.
Как быть в таком случае? Платить с комиссией уже давно не интересно. Обсудите этот вопрос с юристами и теми, кто принимает управленческие решения - через ПУМБ пойдет намного больше денег плательщиков в случае положительного решения вопроса с ОСМД, у которых нет квитанций.
Intento Если у ОСББ нет сайта с реквизитами, квитанций, и прочей официальной атрибутики, то вероятно это и не ОСББ вовсе, а сборище аферистов ворующих средства жильцов и имитурующих при этом бурную хозяйственную деятельность.
Intento Добрый день! Мы признательны Вам за инициативу в улучшении сервиса интернет-банкинга. По возможности просим Вас направить в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН и название операционной системы Вашего смартфона, и мы непременно передадим это пожелание на рассмотрение разработчикам от Вашего имени. Это позволит учесть Ваш индивидуальный опыт пользования ПУМБ Online для его дальнейшего усовершенствования.