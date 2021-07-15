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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3326332733283329

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
233
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:36

  slktym007 написав:Добрый день.

Рассрочки на покупки от 1000 так и не приходят никому?

Добрый день!
Благодарим, что обратили наше внимание на работу сервиса «Оплата частинами». Напоминаем, что предложение не распространяется на оплаты, которые проходят как Р2Р-перевод (например, оплата наложенного платежа через сервисы «Новой Почты»). В случае, если Вы совершили безналичную оплату в сумме от 1000 грн., и не получили предложение, просим сообщить Ваши данные в личные сообщения, чтобы у нас была возможность проверить и исправить ситуацию.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:04

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Обращаем Ваше внимание, что квитанция должна обязательно быть документом именно от поставщика услуг, а не, например, платёжным поручением по ранее произведенной оплате на каком-либо сервисе
Уважаемый Представитель,
существует огромное количество классических ОСМД, которые приняли решение про самостоятельное управление домом и не предоставляют совладельцам никаких услуг, в т.ч. жилищно-коммунальных:

    - у совладельцев индивидуальные договора на водо- тепло- газо- электроснабжение с соответствующими поставщиками)
    - ОСМД не являются исполнителями услуг в отношениях с совладельцами квартир, так как «предоставление услуг» подразумевает получение прибыли от хозяйственной деятельности, а согласно ст. 4 Закона об ОСМД, «ОСМД створюється як непідприємницьке товариство», имеет статус неприбыльной организации и не имеет целью получение прибыли.
    - ОСМД только собирает и аккумулирует средства совладельцев, оплачивая общие расходы (по содержание дома и придомовой территории) в соответствии с уставом и утвержденной сметой.

Иное дело, когда совладельцы ОСМД решили заключить договор с управляющей компанией - она оказывает услуги и тут формирование «квитанций от поставщика» вполне уместно.

Поэтому совладельцы классических ОСМД платят не «квартплату за услуги» ОСББ (ОСМД), а взносы на возмещение расходов по содержанию общедомового имущества. Содержание общего имущества не является услугой, потому и квитанций на услуги у таких ОСМД по Закону быть не может.

Как быть в таком случае? Платить с комиссией уже давно не интересно. Обсудите этот вопрос с юристами и теми, кто принимает управленческие решения - через ПУМБ пойдет намного больше денег плательщиков в случае положительного решения вопроса с ОСМД, у которых нет квитанций.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:47

Intento Если у ОСББ нет сайта с реквизитами, квитанций, и прочей официальной атрибутики, то вероятно это и не ОСББ вовсе, а сборище аферистов ворующих средства жильцов и имитурующих при этом бурную хозяйственную деятельность.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:54

Intento Добрый день!
Мы признательны Вам за инициативу в улучшении сервиса интернет-банкинга. По возможности просим Вас направить в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН и название операционной системы Вашего смартфона, и мы непременно передадим это пожелание на рассмотрение разработчикам от Вашего имени. Это позволит учесть Ваш индивидуальный опыт пользования ПУМБ Online для его дальнейшего усовершенствования.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 19.07.11
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  #<1 ... 3326332733283329
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